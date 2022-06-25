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Herkesin evinde var! Zehirlenmek istemiyorsanız böyle yapmayın

25.06.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mikrodalga fırınlar ilgili birçok farklı görüş bulunuyor. Her şeyi saniyeler içinde pişirme ve ısıtma pratikliğinden ötürü mikrodalga fırınlar mutfaklarda yerini çoktan aldı. Hatta neredeyse evlerin olmazsa olmazı haline geldi. Her ne kadar pratik olursa olsun, mikrodalga fırının zararı da bilinen bir gerçek. Özellikle bazı gıdaların asla mikrodalga fırında ısıtılmaması gerekiyor.

Herkesin evinde var! Zehirlenmek istemiyorsanız böyle yapmayın

Modern hayatın koşturmacası içinde her şeye vakit ayırmak çok zor hale geldi. Bu yüzden küçük ev aletleri bazı işlerin hızlandırmayı başardığı için artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Bunlardan biri de mikrodalga fırınlardır. Özellikle kısıtlı zaman içinde olduğumuz zaman saniyeler içinde pişirme veya ısıtma yapabildiği için sıklıkla tercih ediliyor.

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Ancak bu durumun sağlığınıza çok zararlı olduğunu biliyor musunuz? Çünkü bazı gıdaların mikrodalga fırına asla girmemesi gerekiyor. Gıda zehirlenmesi bile yaşayabilirsiniz.

MİKRODALGA FIRINA GİRMEMESİ GEREKEN BESİNLER

HAŞLANMIŞ YUMURTA

Haşlanmış yumurta mikrodalgada ısıttığında, su molekülleri nedeniyle oluşan buhar basınç oluşumuna neden olur. Yumurtalar ince bir zara ve kabuğa sahip olmaları nedeniyle tüm basıncı tutamazlar. Bu durum sonucunda yumurtadan ısırık alındığında sıcak bir patlama meydana gelebilir.

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HAVUÇ

Havuçlar mikrodalgada pişirilip ısıtılsa da potansiyel olarak tehlike yaratabilir. Havuçlar uygun bir şekilde yıkanmazsa ve herhangi bir kir kalıntısı varsa topraktaki mineraller mikrodalgada kıvılcıma dahi neden olabilir.

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İŞLENMİŞ ET

İşlenmiş etler yüksek miktarda tuz, katkı maddesi, kimyasal madde ve koruyucu içerdiğinden en besleyici gıda grupları arasında yer almaz. Şarküteri etlerine ve konserve ürünlerini mikrodalgada ısıttığınızda ise kolesterol seviyesi yükselebilir ve bu da kalp sorunlarına yol açabilir.

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SU

Mikrodalgada su ısıtmak seçenekler arasında en basit ve sorunsuz olarak gözükendir. Ancak araştırmalar birçok yanık vakasının mikrodalgada ısıtılan sudan kaynaklandığını gösteriyor.

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ACI BİBER

Acı biberler, oldukça yanıcı olabilen yüksek düzeyde kapsaisin içerir. Kapsaisinin mikrodalganın elektromanyetik dalgalarına maruz bırakılmasıyla duman çıkar ve bir patlama meydana gelebilir.

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DOMATES

Haşlanmış yumurtalar gibi, domatesler de mikrodalgada çok fazla zaman harcadıklarında patlayıcı bir etkiye sahip olabilirler. Taze domates ve makarna sosundaki sıvı içeriğinden dolayı, basınç artışı bunların kabarmasına ve sıvı fışkırmasına neden olur ve tüketildiği takdirde büyük sağlık sorunlarına yol açabilir.

KEREVİZ

Kerevizi mikrodalga fırında yeniden ısıtarak yemek de büyük tehlikeli yollar açabiliyor. Kereviz, yeniden ısıtma işleminden sonra toksik nitritlere ve kanserojen nitrosaminlere dönüşen nitratlar içerir.

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MANTAR

Mantarlar protein, vitamin ve amino asitlerin yüksek içeriğine rağmen, çoğu zaman sindirilmezler. Mantarların protein bileşimi değişmesiyle karın ağrısı ve mide şişmesine neden olur.

PİRİNÇ

Pirinç vitaminler, mineraller ve amino asitler bakımından zengindir, ancak pişirildikten sonra bile yaşayan bakteri sporlarını da içerir. Pilav hazırlandıktan sonra yeniden ısıtılması bakterileri harekete geçirir. Bu nedenle pişirilen pirincin kısa sürede tüketilmesi oldukça önemlidir.

TAVUK

Mikrodalgada bir parça çiğ tavuk pişirildiğinde, eşit ve eksiksiz pişirme şansı çok düşüktür ve bu da onu bakteri kontaminasyonu için potansiyel bir tehlike haline getirir.


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