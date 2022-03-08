HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Herkesin gözü bu etkinlikte: Apple yeni ürünlerini tanıtıyor! İşte tüm detaylar...

Herkesin gözü bu etkinlikte: Apple yeni ürünlerini tanıtıyor! İşte tüm detaylar...

08.03.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın herkesin merakla beklediği "Peek Performance" etkinliği Türkiye saati ile 21.00'de başladı. Teknolojiseverlerin heyecanla takip edeceği etkinlikte 5G'li yeni iPhone SE tanıtıldı. yeni iPhone SE'nin yanı sıra 5G'li yeni iPad Air'in, Mac Studio'nun ve Apple Studio Display'in tanıtılması bekleniyor. Peki yeni iPhone SE nasıl görünüyor, yeni iPhone SE'nin özellikleri neler? İşte Apple'ın yeni ürünleri...

Herkesin gözü bu etkinlikte: Apple yeni ürünlerini tanıtıyor! İşte tüm detaylar...

Apple, "Peek Performance" ve "Performansımız Başlamak Üzere" diyerek 8 Mart etkinliğini duyurmuştu. Etkinlikte iPhone SE 3'ün yanı sıra 5G'li yeni iPad Air gibi ürünlerin tanıtılmasına yönelik bir beklenti oluşmuştu. Etkinlik öncesi son sızıntıları yapan kaynaklar, Apple'ın iPhone 13 ve iPhone 13 mini için yeni bir yeşil renk seçeneğini açıklayabileceğini gösterirken, yeni iPad Air'in yepyeni bir mor renk seçeneğine geleceğini öne sürmüşlerdi.

Nitekim herkesin merakla beklediği o etkinlik, saatler 21:00'ı gösterdiğinde başladı. Etkinliğin başında ilk olarak Apple CEO'su Tim Cook karşımıza çıktı, Apple TV+ içeriklerinden bahsetti. Cook, Apple TV+'a spor içerikleri geldiğini ve Friday Night Baseball içeriklerinin Apple TV+ üzerinden izlenebileceğini açıkladı.

iPHONE 13 AİLESİNE YENİ RENKLER GELDİ

Apple, geçtiğimiz eylül ayında tanıttığı iPhone 13 ailesine yeni renk seçenekleri ekledi. iPhone 13 ve iPhone 13 Pro modelleri İki farklı tona sahip yeşil renk seçeneğine kavuştu.

Apple Event — March 8 9-22 screenshot

MERAKLA BEKLENEN YENİ iPHONE SE TANITILDI! İŞTE YENİ iPHONE SE'NİN ÖZELLİKLERİ

Apple etkinlikte sonunda uzun bir süredir konuşulan yeni iPhone SE'yi tanıttı.

iPhone SE tanıtıldı

A15 Bionic işlemcisi ile gelen yeni iPhone SE'nin tasarımı önceki model ile neredeyse aynı.

AYRINTILAR GELİYOR...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaklaşık 5,4 milyar dolar ödeyecekYaklaşık 5,4 milyar dolar ödeyecek
Erdoğan-Putin görüşmesinin detayları belli oldu! Putin ayçiçek yağı için talimat verecekErdoğan-Putin görüşmesinin detayları belli oldu! Putin ayçiçek yağı için talimat verecek
Bakan Nebati'den ayçiçek yağı açıklaması! 'Temmuz ayına kadar...'Bakan Nebati'den ayçiçek yağı açıklaması! 'Temmuz ayına kadar...'
Anahtar Kelimeler:
Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorine zam geldi

Benzin ve motorine zam geldi

Shell özür dileyerek duyurdu! Tüm benzin istasyonlarını...

Shell özür dileyerek duyurdu! Tüm benzin istasyonlarını...

Erdoğan, verdiği talimatı açıkladı! "Tekrar bu adi herifi içeri almışlar"

Erdoğan, verdiği talimatı açıkladı! "Tekrar bu adi herifi içeri almışlar"

Dünya ısı haritası yayınlandı! Türkiye’ye kutup soğuğu geliyor…

Dünya ısı haritası yayınlandı! Türkiye’ye kutup soğuğu geliyor…

Rusya acımadan saldırıyor! "Gelecek birkaç hafta çok kötü geçecek"

Rusya acımadan saldırıyor! "Gelecek birkaç hafta çok kötü geçecek"

Biden duyurdu! ABD'den Rusya'ya bir darbe daha

Biden duyurdu! ABD'den Rusya'ya bir darbe daha

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.