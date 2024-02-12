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  4. Hesabına 500 bin TL yatınca soluğu karakolda aldı, gerçek ortaya çıktı

Hesabına 500 bin TL yatınca soluğu karakolda aldı, gerçek ortaya çıktı

12.02.2024 09:59 | Son Güncelleme:
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Mersin’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Banka hesabına 500 bin TL gelen S.T., durumu polise ihbar etti. Olayı araştıran polis, şahsın kartının dolandırıcılık amacıyla kullanıldığını tespit etti. Olayla ilgili 2 şüpheliyi yakalandı, biri tutuklandı. Paranın gerçek sahibi ise belirlenerek hesabına iade edildi. İşte detaylar...

Hesabına 500 bin TL yatınca soluğu karakolda aldı, gerçek ortaya çıktı

Alınan bilgiye göre, S.T., hesabına gelen 500 bin TL’den şüphelenip İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliğine ihbarda bulundu. Bunun üzerine çalışma yapan polis, öncelikle paraya bloke koydurdu ardından izini sürdü.

Banka hesabının dolandırıcılık amaçlı kullanılmaya çalışıldığını belirleyen polis şüpheliler Ü.S ve Ö.D’yü tespit etti. 2 şüpheli de polis tarafından yakalandı. Banka kartında bulunan 500 bin TL’nin ise farklı bir ilde bulunan E.S’ye ait olduğu, kedini polis ve asker olarak tanıtan şüpheliler tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı. Para gerekli incelemelerin ardından sahibine iade edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Ü.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Mersin
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