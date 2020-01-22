Hesarek Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin önemli kış turizm merkezlerinden Hesarek Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Merkeze bağlı Dikme köyü yakınlarındaki 2 bin 500 rakımlı Hesarek Dağı'nda Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4 yıl önce hizmete açılan tesis, en uzunu 1600 metre olan, profesyonel, amatör ve çocuklar için beş pist, teleski, telesiyej ve baby lift mekanik sistemleriyle nisan ayına kadar kayak imkanı sunuyor.

70 yatak kapasitesiyle konaklama imkanı da sunan tesise her geçen yıl ilgi artıyor. Başta Diyarbakır ve Mardin'de faaliyet gösteren turizm şirketlerinin düzenlediği turlar olmak üzere çevre illerinden çok sayıda ziyaretçi ağırlayan tesise gelen kayakseverler, davul zurna ile karşılanıyor.

Bazıları eğitmenler eşliğinde kayak öğrenirken, bazı kişiler ise kayak ve snowboard yaparak, kızakla kaymanın keyfini yaşıyor.

Kaliteli kayak imkanı sunan tesiste aynı zamanda sporcular, ulusal ve uluslararası yarışlara da hazırlanıyor.

'BURAYA GÜNÜBİRLİK TUR DÜZENLİYORUZ'

Tur operatörü Murat Çakar AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce ziyaret ettiği tesisi çok beğendiğini, ardından kış sezonunda gezi programına eklediklerini söyledi.