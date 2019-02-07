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"Heybeliada ile ilgili kararı alırsa Erdoğan alır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 15:10 | Son Güncelleme

Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrougalos: - "(Heybeliada Ruhban Okulu) Okulun açılması konusundaki bir karar alınırsa, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınabilir" - "(Dışişleri yetkilileri arasında toplantılar) Bu hazırlık aşamasının ardından istikşafi müzakerelere başlayacağız"

ATİNA (AA) - FURKAN NACİ TOP - Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Katrougalos, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılabilmesine ilişkin, "Böyle bir karar alınırsa, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınabilir." dedi.

Katrougalos, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Türkiye ziyaretini AA muhabirine değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çipras'ın görüşmesinde tüm konuların masaya yatırıldığını belirten Katrougalos, "İki lider ilişkilerin karşılıklı saygı çerçevesinde geliştirilmesi için çalışma konusunda fikir birliğine vardı. Somut sonuçlar elde edebilmek için sistematik olarak müzakerelere başlamak için anlaşıldı." diye konuştu.

Çipras'ın Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret eden ilk başbakan olduğunu anımsatan Katrougalos, "Okulun açılması konusunda bir karar alınırsa, bu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınabilir." ifadesini kullandı.

Katrougalos, istikşafi görüşmelerin (Her konuda uzlaşma sağlanmadan, hiçbir konuda uzlaşılmış olunamayacağı ilkesine dayanan müzakere) başlaması ihtimaline ilişkin "İlk olarak Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterleri ve Bakan Yardımcıları seviyesinde görüşmeler olacak. Savunma Bakanları güven inşa etme konusunda bir araya gelecekler. Daha sonrasında ise müzakereleri Dışişleri Bakanları düzeyine çıkaracağız. Bu hazırlık aşamasının ardından istikşafi müzakerelere başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Katrougalos, 5'incisi Selanik'te planlanan Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi için tarih konusunun netleşmediğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Nisan ayını işaret etti. O tarihe kadar yetiştirebilir miyiz emin değilim. İki tarafın da mümkün olan en hızlı şekilde hazırlanarak iyi sonuçlar alma konusunda iradesi mevcut." dedi.

Çipras, dün ve önceki gün Türkiye'de temaslarda bulunmuş, başkentte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabulünün ardından İstanbul'a geçip Aya Sofya ve Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret ederek, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yorgos Katrougalos Yunanistan

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