Heyecanlandıran görüntü ile ilgili yeni iddia! 'İran Pars'ı olabilir'

Nesli tamamen yok olduğu düşünülen, bazılarına göre İran Parsı'nın (Panthera pardus saxicolor) Anadolu'da yaşayan bir ırkı, bazılarına göre de ayrı bir pars alt türü olarak kabul edilen, 'Panthera pardus tulliana' adı verilen Anadolu Parsı ile ilgili olduğu düşünülen bir görüntünün paylaşılması heyecan yarattı. Yaban hayatı uzmanları, görüntüdeki hayvanın Anadolu Parsı olduğunu ileri sürdü.

'ANADOLU PARS'I DEMEK İÇİN VERİ LAZIM'

Görüntüleri izleyen Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Yaban Hayvanları ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alaettin Kaya, görüntüdeki hayvanın pars olduğunu ancak buna Anadolu Pars'ı demek için veri gerektiğini belirtti. Yakın bir tarihte Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, bir köyde vurulan örnekten alınan doku analizinin İran Pars'ını işaret ettiğini söyleyen Kaya, şunları kaydetti:

"Termal bir kamera ile alınmış bu görüntülere baktığımızda evet bu bir pars ya da leopar diyelim. Doğrudur, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da var. Bu bir pars ama şunu söylemek doğru mu? Anadolu Parsı mı? 1960'ların sonlarında en son bir avcı tarafından vurularak nesli tükenen diye bildiğimiz Anadolu Pars'ı demek için veri lazım. Geçmiş örnekler içerisinde doku var mı yok mu bilmiyoruz. En azından bir iskelet özellikleri olsa bugünkülerle karşılaştırılsa elimizdeki örneklerin Anadolu Pars'ı olup olmadığını söyleyebiliriz. Ama daha yakın bir tarihte Çınar ilçesinde bir köyde vurulan örnekten alınan dokudaki analiz, İran Pars'ını işaret ediyor. Bunun da İran Pars'ı olma ihtimali daha yüksek diyebiliriz."