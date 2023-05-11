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Heyecanlandıran keşif: Osmaniye'de bulundu! Dünyada bir örneği daha yok

11.05.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde heyecanlandıran bir keşfe imza atıldı. Bir inşaatın temel kazısında ortaya çıkan Roma dönemine ait bir villa kalıntısında, ünlü Truva Savaşı'nın kahramanı "Aeinas" mozaiği bulundu. Homeros’un "İlyada ve Odysseia" destanında da adı geçen Truva Savaşı kahramanı Aeinas'ın resmedildiği mozaiğin dünyada bir örneği daha olmadığı belirtildi. İşte dikkat çeken keşfin detayları...

Heyecanlandıran keşif: Osmaniye'de bulundu! Dünyada bir örneği daha yok

2015 yılında Kadirli ilçesine bağlı Dere Mahallesi’nde bir inşaat firmasınca yapılacak olan site inşaatının temel kazısında Roma dönemine ait bir villa kalıntısı bulundu. Daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yürütülen kazı çalışmalarında bir mozaik gün yüzüne çıkartıldı. Çıkan mozaikte, Homeros’un "İlyada ve Odysseia" destanında da adı geçen Truva Savaşı Kahramanı Aeinas'ın resmedildiği belirlendi. Bulunan mozaiğin ise dünyada başka bir örneği olmadığı kaydedilirken, görsel kalitesi, betimlemeler ile Gaziantep’te bulunan ünlü Zeugma Belkıs mozaikli alana rakip çıktı. M.S. 1 ve 2’inci yüzyılda yapıldığı düşünülen mozaikli alanın, dönemin bir villasının tabanını süslediğinin düşünüldüğü kaydedildi.

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"ÖNEMLİ BİR İSİMDİ"

Ortaya çıkan Aeinas mozaiği için "dünyada bir benzeri daha yok" diyen araştırmacı tarihçi yazar Cezmi Yurtsever "2015 yılında Kadirli şehir merkezinde burada bir binanın zemininde tarihi eser ve mozaiklerin bulunduğu haber alındı. Arkeologlar geldi ve kazılar yaptılar. Bu kazılarda binanın zemin kısmında mozaik sahneleri bulundu. Bir sahnede bir savaşçı ata binmiş bir halde elinde mızrakla yanında da bir kadın var aslan avına gidiyor. O kadının ismi yazılarda Dido olarak geçiyor. Kahramanın ismi ise Aeinas olarak geçiyor. Bu kahraman savaşçı Aeinas, Truva Savaşı'na katılan büyük bir kahramandı. Truva prensi Hektor’dan sonra gelen önemli bir isimdi. Truva Savaşı kahramanı Aeinas’ın bir aslanla savaşması sahnesi burada bulundu" dedi.

"BURASI FLAVİAPOLİS KENTİYDİ"

Açıklamasını sürdüren Yurtsever, "Burası Romalılar zamanında yapılan antik Flaviapolis kentiydi. Buraya bu mozxaik M.S. 3. asırda yapıldı. Truva savaşından tam Bin 500 yıl sonra Romalılar zamanında antik Flaviapolis kentinde Truva savaşından bir kahramanın resmedilmesi demek dünyada eşi benzeri olmayan muhteşem bir eserin varlığını gösteriyor. Eğer kazılar tamamlanıp burası turizme kazandırılırsa Kadirli ve Osmaniye dünya turizmin gündemine gelecektir. Çünkü dünyanın en kıymetli Truva savaşı kahramanının mozaiği burada bulunuyor" ifadelerini kullandı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye mozaik truva savaşı

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