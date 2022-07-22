Heyecanlandıran keşif... Su deposu kazısında ortaya çıktı! İçindekiler şaşkına çevirdi

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Akıncılar beldesinde 1973'de yapılan ve artık yetersiz kalan su deposunun yenilenmesi için kazı çalışması gerçekleştiren ekipler, mezara rastladı.

Kazılarda Roma dönemine ait mezar bulunması üzerine Adıyaman Müze Müdürlüğü görevlileri bölgeye gelip inceleme yaptı. İncelemede Roma dönemine ait 3 mezar tespit edildi, mezarların çevresinde de balta, çömlek ve bazı objeler bulundu.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, kazı çalışmalarında yaklaşık 4 metre seviyesine inildiğini belirterek, "Burada şu ana kadar 3 mezar ortaya çıktı. Mezar taşlarının düzgün kesme taşlardan yapılmış basit mezar örnekleri olduğunu görüyoruz. Bu mezarlar içerisinde çömleklerin yanı sıra Roma dönemine ait bronz ayna ve neolitik dönem minyatür bir balta ortaya çıkartıldı. Bu iki eserin aynı anda bir mezarda çıkması çok ilginç buluntu olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

(DHA)

