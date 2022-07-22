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Heyecanlandıran keşif... Su deposu kazısında ortaya çıktı! İçindekiler şaşkına çevirdi

22.07.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, heyecanlandıran bir keşfe imza atıldı. Belediye ekiplerinin su deposu alanı için yaptığı kazı çalışmasında, Roma dönemine ait 3 mezar ortaya çıktı. Mezarların içinde bulunan objeler ise uzmanları şaşkına çevirdi. İşte ilginç keşfin detayları!

Heyecanlandıran keşif... Su deposu kazısında ortaya çıktı! İçindekiler şaşkına çevirdi

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Akıncılar beldesinde 1973'de yapılan ve artık yetersiz kalan su deposunun yenilenmesi için kazı çalışması gerçekleştiren ekipler, mezara rastladı.

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Kazılarda Roma dönemine ait mezar bulunması üzerine Adıyaman Müze Müdürlüğü görevlileri bölgeye gelip inceleme yaptı. İncelemede Roma dönemine ait 3 mezar tespit edildi, mezarların çevresinde de balta, çömlek ve bazı objeler bulundu.

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Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, kazı çalışmalarında yaklaşık 4 metre seviyesine inildiğini belirterek, "Burada şu ana kadar 3 mezar ortaya çıktı. Mezar taşlarının düzgün kesme taşlardan yapılmış basit mezar örnekleri olduğunu görüyoruz. Bu mezarlar içerisinde çömleklerin yanı sıra Roma dönemine ait bronz ayna ve neolitik dönem minyatür bir balta ortaya çıkartıldı. Bu iki eserin aynı anda bir mezarda çıkması çok ilginç buluntu olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman su deposu
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