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Heyelana kapılan midibüste bir kişi toprak altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 07:48 | Son Güncelleme

Antalya Gazipaşa'da sağanak sonrası meydana gelen heyelana bir midibüs kapıldı. Sürüklenen midibüsün sürücüsü araçtan atlayıp kurtuldu ancak araçta bulunan 70 yaşındaki Mustafa Gökkurt hayatını kaybetti.

Gazipaşa’ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sugözü Mahallesi Cevizli Dere mevkiinde saat 18.00 sıralarında sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Sabri Özdemir’in kullandığı 07 UK 250 plakalı midibüs bölgeden geçtiği sırada heyelan nedeniyle kayan toprakla birlikte sürüklemeye başladı. Sabri Özdemir araçtan atlayarak kurtulurken, yanında yolcu olarak bulunan Mustafa Gökkurt ise midibüsle birlikte metrelerce aşağıya sürüklenip, toprak altında kaldı.

Midibüs heyelana kapıldı: 1 ölü

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen heyelana kapılıp sürüklenen midibüste toprak altında kalan Mustafa Gökkurt (70) yaşamını yitirirken, sürücü araçtan atlayıp kurtuldu.
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Haber verilmesiyle olay yerine 112, jandarma, itfaiye ve Gazipaşa Belediyesi’ne ait 2 iş makinesi yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu midibüsün içinde toprak altında kalan Mustafa Gökkurt’un cansız bedenine ulaşıldı.
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Savcının incelemesinin ardından Mustafa Gökkurt’un cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu.
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Antalya heyelan

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