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Heyelandan son anda kurtulan şahıs: “Ses duyduk, heyelan olabilir dedim, toprak bizi yakaladı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 16:50 | Son Güncelleme

Ordu’daki heyelanda ve eşi ile birlikte toprak altında kalmaktan sonra anda kurtulan Şenel Aktaş, o anları anlattı.Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı, Samsun-Ordu kara yolu üzerinde bugün öğle saatlerinde heyelan meydana geldi.

Heyelandan son anda kurtulan şahıs: “Ses duyduk, heyelan olabilir dedim, toprak bizi yakaladı”

Ordu’daki heyelanda ve eşi ile birlikte toprak altında kalmaktan sonra anda kurtulan Şenel Aktaş, o anları anlattı.
Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı, Samsun-Ordu kara yolu üzerinde bugün öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Meydana gelen heyelan sonrası, Ulubey ilçesi nüfusuna kayıtlı Durdane Aktaş eşi Şenel Aktaş, isimli karı-koca yaya olarak kaldırımda yürüdüğü esnada, Durdane Aktaş isimli kadın, toprak ve kayalıkların altında kalarak yaralandı. Çevredekilerin de yardımıyla enkaz altından çıkartılan kadın, 112 acil servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaşanan heyelan olayı nedeniyle Perşembe ilçesi istikametinden Altınordu ilçesi istikametine giden yol ulaşıma kapandı. Sürücüler, alternatif yol olan çevre yoluna yönlendirildi.

“Ses duyduk, heyelan olabilir dedim, toprak bizi yakaladı”
Olay anını anlatan ve hafif sıyrıklarla kurtulan Şenel Aktaş, “Duvarın dibinden yürürken, eşime ‘burada bir kütürdü var, burada heyelan olur da, her ihtimale karşı tedbirimizi alalım’ dedim. Bunu dememle birlikte bir ses çıktı. Eşimi aldım ve karşı şeride geçerken heyelan bizi yakaladı. Geri dönüp bakınca bir toz duman içerisinde kaldık” dedi.

“Eşimin kayaların arasında kaldığını gördüm”
Geriye döndüğünde eşini kayaların içerisinde gördüğünü ve çok korktuklarını belirten Şenel Aktaş, “Ayakları, elleri ve kolları taşların arasında kalmıştı. Karşıdaki otelden çok sayıda arkadaş geldi. Kayaların arasından çıkarttık. Ağzından kan geldi, kafası yarıldı. Eşimin şuanda tedavisi devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Bizi altına alacaktı”
Aktaş, “Vatandaşlar, ortalık sakinleşince geldi ve eşimi çıkarttık. Zaten ben eşimi karşı şeride kadar çektim. Uçuk bizi daha fazla gitmemizi engelledi. Ben eşimi bırakıp karşıya atladım. Eğer yürüdüğümüz istikamete gitmeye devam etseydik, bizi altına alacaktı” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Şenel Aktaş’ın eşi Durdane Aktaş’ın Ordu Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.
Ekiplerin ise Samsun-Ordu kara yolunda temizlik çalışmaları devam ediyor.

Heyelandan son anda kurtulan şahıs: “Ses duyduk, heyelan olabilir dedim, toprak bizi yakaladı”

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