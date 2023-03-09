HGS geçişlerimi nasıl takip edebilirim? HGS geçiş hareketleri dökümüne nasıl bakılır, e-Devlet'ten bakılır mı?

Tüm inceleme, düzeltme ve takip işlemlerinin Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığı Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) sürücülere ve araç sahiplerine ödeme kolaylığı sağlayan ve zamandan kazandıran önemli bir ödeme sistemi uygulamasıdır. Bu sisteme dâhil olan tüm sürücüler bakiye yükleme, bakiye sorgulama ve geçişlerinin dökümü gibi hizmetlerden faydalanabilmektedir.

HGS geçişlerimi nasıl takip edebilirim?

Hızlı Geçiş Sistemi kapsamında yapılan tüm geçişleri, hareketleri takip edebilmek geçiş ve hareket dökümünü görebilmek için birden fazla yöntem bulunmaktadır. PTT ya da kişisel e-Devlet hesabı üzerinden ilgili bölümlere ve sayfalara girilerek HGS geçiş hareketlerine ulaşabilmek mümkündür. Hızlı Geçiş Sistemi kapsamında yapılan tüm geçişler ve hareketler gerçekleştirildiği andan itibaren kayıt altına alınmakta ve bu kayıtlara araç sürücüleri tarafından kolaylıkla ulaşılabilmektedir.

Yapılan tüm geçişler ve HGS hareketlerine ulaşabilmek birden fazla yöntem ile mümkün olabilmektedir. Araç sahipleri ya da araç sürücüleri HGS geçiş bilgilerine ulaşabilmek için şu yöntemleri kullanabilmektedirler:

PTT’ye ait internet sitesinden

PTT mobil uygulamasından

0850 460 60 60 ve 444 1 788 numaralı PTT müşteri hizmetleri çağrı merkezlerinden

Kişisel e-Devlet hesabı üzerinden

Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü HGS çağrı merkezinden

HGS geçişleri görme e-Devlet'ten nasıl yapılır?

Yukarıda verilen seçeneklerin her biri aracılığı ile HGS geçiş dökümüne ulaşılabilmekte, bakiye sorgulanabilmekte ve varsa mevcut ihlal cezalarını takip edilebilmektedir. HGS mobil uygulamalarını telefona indirerek bildirim alabilmek de mümkündür. e-Devlet sisteminde ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nce takip edilen ve kayda alınan tüm hareketler araç sahipleri ve HGS kaydı bulunan sürücüler tarafından görülebilmektedir. HGS geçişleri görmek için e-Devlet sistemine tercih eden kişilerin şu adımları takip etmesi yeterli olacaktır:

Kimlik numarası ve kişiye özel şifre ile e-Devlet hesabına giriş yapılır.

www.turkiye.gov.tr sitesinde yer alan Hızlı Geçiş Sistemi Hesap Bilgileri Sorgulama sayfası açılır.

Açılan sayfadaki boş alanlar doldurulur.

Bu adımlar takip edilerek tüm HGS hareketlerin borçlarına ve geçişlerine ait dökümlere ulaşılabilmektedir. Benzer şekilde PTT’ye ait şubelerden, internet sitelerinden ve mobil uygulamalardan da ilgili bölümlere ulaşılarak döküm elde edilebilmektedir.



