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HGS geçişlerimi nasıl takip edebilirim? HGS geçiş hareketleri dökümüne nasıl bakılır, e-Devlet'ten bakılır mı?

03.03.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürücülerin ve araç sahiplerinin ücretli geçiş noktalarında beklemeden ve temassız şekilde ödeme yapabilmesini sağlayan HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) ülkemizde 2012 yılından bu yana kullanılan bir ödeme sistemidir. Bu sistemden yararlanan tüm HGS kullanıcıları yapılan ödemeleri, geçiş hareketlerini ve bakiye takiplerini farklı noktalardan yapabilmektedirler. Peki, HGS geçiş hareketleri dökümüne e-Devlet'ten nasıl bakılır?

HGS geçişlerimi nasıl takip edebilirim? HGS geçiş hareketleri dökümüne nasıl bakılır, e-Devlet'ten bakılır mı?

Tüm inceleme, düzeltme ve takip işlemlerinin Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığı Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) sürücülere ve araç sahiplerine ödeme kolaylığı sağlayan ve zamandan kazandıran önemli bir ödeme sistemi uygulamasıdır. Bu sisteme dâhil olan tüm sürücüler bakiye yükleme, bakiye sorgulama ve geçişlerinin dökümü gibi hizmetlerden faydalanabilmektedir.

HGS geçişlerimi nasıl takip edebilirim?

Hızlı Geçiş Sistemi kapsamında yapılan tüm geçişleri, hareketleri takip edebilmek geçiş ve hareket dökümünü görebilmek için birden fazla yöntem bulunmaktadır. PTT ya da kişisel e-Devlet hesabı üzerinden ilgili bölümlere ve sayfalara girilerek HGS geçiş hareketlerine ulaşabilmek mümkündür. Hızlı Geçiş Sistemi kapsamında yapılan tüm geçişler ve hareketler gerçekleştirildiği andan itibaren kayıt altına alınmakta ve bu kayıtlara araç sürücüleri tarafından kolaylıkla ulaşılabilmektedir.

Yapılan tüm geçişler ve HGS hareketlerine ulaşabilmek birden fazla yöntem ile mümkün olabilmektedir. Araç sahipleri ya da araç sürücüleri HGS geçiş bilgilerine ulaşabilmek için şu yöntemleri kullanabilmektedirler:

  • PTT’ye ait internet sitesinden
  • PTT mobil uygulamasından
  • 0850 460 60 60 ve 444 1 788 numaralı PTT müşteri hizmetleri çağrı merkezlerinden
  • Kişisel e-Devlet hesabı üzerinden
  • Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü HGS çağrı merkezinden

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Yukarıda verilen seçeneklerin her biri aracılığı ile HGS geçiş dökümüne ulaşılabilmekte, bakiye sorgulanabilmekte ve varsa mevcut ihlal cezalarını takip edilebilmektedir. HGS mobil uygulamalarını telefona indirerek bildirim alabilmek de mümkündür. e-Devlet sisteminde ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nce takip edilen ve kayda alınan tüm hareketler araç sahipleri ve HGS kaydı bulunan sürücüler tarafından görülebilmektedir. HGS geçişleri görmek için e-Devlet sistemine tercih eden kişilerin şu adımları takip etmesi yeterli olacaktır:

  • Kimlik numarası ve kişiye özel şifre ile e-Devlet hesabına giriş yapılır.
  • www.turkiye.gov.tr sitesinde yer alan Hızlı Geçiş Sistemi Hesap Bilgileri Sorgulama sayfası açılır.
  • Açılan sayfadaki boş alanlar doldurulur.

Bu adımlar takip edilerek tüm HGS hareketlerin borçlarına ve geçişlerine ait dökümlere ulaşılabilmektedir. Benzer şekilde PTT’ye ait şubelerden, internet sitelerinden ve mobil uygulamalardan da ilgili bölümlere ulaşılarak döküm elde edilebilmektedir.


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