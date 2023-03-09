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HGS kredi kartı tanımlama işlemi nasıl yapılır? HGS kredi kartı otomatik ödeme talimatı nasıl verilir?

03.03.2023 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç sahiplerinin ve sürücülerin, ücretli olan yollarda ya da köprülerde işini kolaylaştıran HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) gişelerde oluşan sıraların ve yaşanan mağduriyetlerin de önüne geçmiş bir uygulamadır. HGS kartlarına önceden yüklenen bakiyeler kullanılarak ödeme yapılabilmektedir. Bazı kullanıcılar kredi kartlarını HGS sistemine tanımlayarak ve otomatik talimat ile ödeme yapmayı tercih etmektedirler. Peki, internetten HGS yükleme nasıl yapılır?

HGS kredi kartı tanımlama işlemi nasıl yapılır? HGS kredi kartı otomatik ödeme talimatı nasıl verilir?

Hızlı Geçiş Sistemi dâhilinde herhangi bir sıkıntı yaşamamak ya da cezai işleme maruz kalmamak için mevcut kartın bakiyesinin belli bir miktarda olması gerekir. Aksi takdirde geçiş gerçekleşecek ve ödeme daha sonrasına kalacaktır. Ödemenin 15 iş günü içinde yapılmaması durumunda araç sahibine ya da sürücüye cezai işlem uygulanmaktadır. HGS kartında bakiye olmaması durumunda ücretli olan köprülerden ve otoyollardan geçiş sağlanır ancak borcun en kısa sürede ödenmesi gerekir. Bu tür durumlar ile karşılaşmamak adına bazı sürücüler ve araç sahipleri ödemelerini ve bakiye yüklemelerini otomatik ödeme talimatı ile yönlendirmeyi tercih edebilirler.

İnternetten HGS yükleme nasıl yapılır?

Hızlı Geçiş Sistemi kartına düzenli olarak yükleme yapılması herhangi bir cezai ödemeye maruz kalınma olasılığını ortadan kaldırır. Bu nedenle bazı araç sahipleri ve sürücüleri ödemelerin düzenli gerçekleşmesi ve herhangi bir bakiye yetersizliği durumu ile karşılaşmamak adına otomatik ödeme talimatı ile yükleme yapmayı tercih etmektedirler.

Bakiye yükleme işlemi PTT şubelerinden bizzat yapılmasının yanı sıra internet üzerinden de yapılabilmektedir. Bunun için PTTAVM internet sayfasındaki HGS Bakiye Yükleme Sayfası kullanılabilmektedir. İnternet üzerinden HGS bakiye yüklemesi yapılacaksa yalnızca PTT üzerinden değil anlaşmalı bankalar aracılığı ile de yapılabilmektedir. Otomatik ödeme talimatı ya da anlık bakiye yükleme işlemi için ayrıca kişisel e-Devlet hesabı aracılığı ile de gerçekleştirilebilmektedir.

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HGS kredi kartı otomatik ödeme talimatı nasıl verilir?

HGS kredi kartı tanımlama işlemi online olarak yapılabileceği gibi en yakın PTT şubesi aracılığı ile de yapılabilen bir işlemdir. PTT şubelerinden bu işlemi yapan kişilerden herhangi bir komisyon talep edilmemektedir. İşlem için herhangi bir bankaya ait kredi kartı kullanılabilmektedir. Yapılan işlemin ardından bakiye yükleme, ödeme hareketleri, varsa cezai ödeme gibi durumların takibi PTT şubelerinden ya da PTT’ye ait resmi internet sayfasından gerçekleştirilebilmektedir.

Gerek görüldüğü durumlarda otomatik ödeme işlemi için tanımlanan bankada değişiklik yapılabilmektedir. HGS otomatik ödeme banka değiştirme işlemi de PTT şubelerinden ya da Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesinde yer alan bilgi güncelleme sayfasından yapılabilmektedir.


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