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HGS müşteri hizmetleri numarası, itiraz hattı, iletişim bilgileri

04.01.2021 18:07 | Son Güncelleme:
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HGS müşteri hizmetleri numarası, itiraz hattı, iletişim bilgileri

İçindekiler

  • HGS İletişim Bilgileri
  • HGS Müşteri Hizmetleri
  • HGS Online İşlemler
  • HGS Web Sitesi ile Yapabileceğiniz İşlemler
  • HGS E-posta Adresi
  • HGS İletişim Formu
  • HGS Mobil Uygulaması

HGS, Türkiye’de 2012 yılından bu yana kullanılan bir köprü ve otoyol geçiş sistemi. PTT aracılığıyla gerçekleştirilebilen bütün HGS işlemleri için kullanıcılar belirli iletişim numaralarına ve farklı iletişim seçeneklerine ihtiyaç duyuyor. Bu süreçte ihtiyacınız olan bütün iletişim bilgilerini sizler için derledik. İşte HGS çağrı merkezi, HGS danışma hattı, HGS Karayolları telefon bilgileri detayları…

Hızlı Geçiş Sistemi ya da kısa adıyla HGS, 2012 yılında Karayolları Geçiş Sistemi’nin (KGS) yerini alarak işleme girdi. KGS’ye nazaran daha pratik olanaklar sunan HGS, günün teknolojisine uygun bir sistem olarak kara yollarında ve köprü geçişlerinde kullanılıyor. Her geçen gün artan kullanıcısıyla yolculuklarınızı rahatlatan HGS kartınız PTT güvencesiyle sizlerle buluşuyor. HGS kartı işlemleri ya da merak ettiğiniz konular hakkında müşteri hizmetleriyle iletişim kurabilirsiniz. Her türlü iletişim için ihtiyaç duyacağınız HGS iletişim bilgilerini sizler için derledik. HGS bakiye, HGS borç sorgulama sistemi ve iletişim bilgileri ile ilgili detaylara bu yazıdan ulaşabilirsiniz. İşte HGS telefon, HGS iletişim numaraları ve HGS müşteri hizmetleri PTT aracılığıyla yapabileceğiniz işlemler…

HGS İletişim Bilgileri

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Türkiye’de giderek yaygınlaşan, yolculara hızlı ve rahat bir yolculuk deneyimi sağlayan bir geçiş sistemidir. 2012 yılında KGS kartının yerini alarak kullanılmaya başlanan HGS kartıyla köprü ve otoyollardan belirli bir ücret karşılığı geçebilirsiniz. HGS kartı sahibi olmak, varsa kartınızla ilgili işlemlerinizi yapmak için ihtiyacınız olan bilgileri bu yazıda bulabilirsiniz. İşte detaylar…

HGS Müşteri Hizmetleri

HGS müşteri hizmetleri telefon numarasını 7 gün 24 saat boyunca arayabilir, HGS kartınızla ilgili sorularınızı iletebilir, HGS bakiye sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

HGS geçiş ve ihlalleriniz hakkında bilgi almak için de HGS telefon numarasını kullanabilirsiniz. HGS şikayet hattı olarak da kullanacağınız müşteri hizmetleri numarasıyla geçiş ve ihlal bilgilerinizle ilgili itirazlarınızı dile getirebilir, düzeltme ve inceleme talebinde bulunabilirsiniz.

HGS müşteri hizmetleri telefon 0850 460 60 60 ya da 444 1 788’i arayarak bakiye sorgulama, geçiş ve ihlal sorgulama işlemlerini yapabilirsiniz.

HGS Online İşlemler

  • HGS online bakiye yükleme ve bakiye sorgulama işlemlerini hgs.pttavm.com adresinden yapabilirsiniz.
  • HGS yükleme, hasar sorgulama, kilometre sorgulama, MTV ödeme, trafik cezası ödeme gibi işlemleri de bu adres üzerinden yapabilirsiniz.

HGS Web Sitesi ile Yapabileceğiniz İşlemler

HGS ile ilgili online işlemlerinizi hgsmusteri.ptt.gov.tr linki üzerinden yapabilirsiniz. HGS müşteri hizmetlerine özel bu site ile gerçekleştirebileceğiniz işlemler şöyle sıralanabilir:

  • Müşteri hizmetleri girişini yapabilirsiniz.
  • Geçiş ihlali sorgulama işlemi yapabilirsiniz.
  • HGS ürünlerinize bankanız aracılığıyla otomatik ödeme talimatı vermek için gerekli ayrıntılara ulaşabilirsiniz.
  • HGS hakkında sık sorulan soruları inceleyerek merak ettiğiniz konularda ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.
  • Araç sınıfları hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
  • Çekici, dorseler ve ağır vasıtalar için HGS detaylarına ulaşabilirsiniz.
  • HGS etiketi montaj kılavuzuna ulaşabilirsiniz.
  • HGS ve OGS’den kaçak geçiş durumuyla ilgili bilgiye ulaşabilirsiniz.
  • HGS ve OGS abone şeritleri ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu altındaki otoyollar hakkında bilgi alabilirsiniz.
  • HGS numarası ile iletişim adreslerine ulaşabilirsiniz.

HGS E-posta Adresi

HGS geçiş ve ihlal ile ilgili işlemler Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Her türlü itiraz, düzeltme ve inceleme taleplerinizi hgs@kgm.gov.tr posta adresiyle Karayolları Genel Müdürlüğü’ne iletebilirsiniz.

PTT AVM aracılığıyla HGS hakkındaki sorularınızı ise destek@pttavm.com e-posta adresi üzerinden PTT’ye iletebilirsiniz.

HGS İletişim Formu

HGS hakkında görüş bildirimleriniz dikkatle incelenerek tarafınıza dönüş yapılır. İsim, soyisim, e-posta adresi, telefon numarası gibi bilgilerinizle birlikte görüşünüzü iletebilirsiniz. Müşteri İlişkileri Birimi tarafınıza en kısa sürede dönüş yapar.

HGS iletişim formu için hgs.pttavm.com web adresi üzerinde bulunan "Görüş Bildir" penceresine tıklayarak formu doldurabilirsiniz.

HGS Mobil Uygulaması

HGS online bakiye yükleme işlemlerini HGS mobil uygulaması ile daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

HGS mobil uygulamasını Google Play Store ve App Store üzerinden indirebilir, böylece Hızlı Geçiş Sistemi işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

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