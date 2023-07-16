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Hibe ve kredi desteği verilecek! 'Yerinde Dönüşüm' projesi için yeni açıklama geldi: Başvurular yarın başlıyor

16.07.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde depremzedelere kredi ve hibe desteği sağlanan "Yerinde Dönüşüm" projesi için başvurular yarın başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den yeni açıklama geldi. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Hibe ve kredi desteği verilecek! 'Yerinde Dönüşüm' projesi için yeni açıklama geldi: Başvurular yarın başlıyor

Son dakika haberi: Depremden etkilenen bölgelerde konut inşa edecek depremzedelere 500 bin lira kredi ve 500 bin lira hibe sağlanacak Yerine Dönüşüm projesiyle ilgili Bakan Özhaseki'den açıklama geldi.

BAŞVURU TARİHİ 17 TEMMUZ

Özhaseki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla projeye başvurularla ilgili şu bilgileri aktardı:

"Yerinde Dönüşüm" projesine başvurular 17 Temmuz'da başlıyor! Depremden etkilenen 11 ilimizde, hibe ve kredi vererek vatandaşlarımızın evlerini, iş yerlerini yerinde dönüştürmelerine destek olacağız.

Yerinde Dönüşüm ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlarımızı 22 yerde açtığımız Yapım ve Dönüşüm Ofislerimize bekliyoruz.

E-DEVLET'TEN DE BAŞVURULABİLİYOR

Ayrıca vatandaşlarımız Yerinde Dönüşüm projemize e-Devlet üzerinden başvurabilir ve ALO 181'den projemiz hakkında bilgi alabilirler."


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Mehmet Özhaseki

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