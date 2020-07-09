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Hibrit ne demek? Hibrit eğitim modeli nedir?

EĞİTİM HABERLERİ  | 09.07.2020 12:22 | Son Güncelleme

Hibrit eğitim modeli Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarının ardından yeniden gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı yeni düzen içerisindeki hibrit eğitim modeli hakkında vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Hibrit ne demek? İşte detaylar…

Hibrit ne demek? Hibrit eğitim modeli nedir?

Hibrit ne demek?” sorusu son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarıyla gündeme geldi. Online ve geleneksel eğitim yöntemlerinin birlikte kullanıldığı hibrit eğitim modeli, Milli Eğitim Bakanlığı’nın oluşturacağı yeni düzende yer alıyor. Çocuklarının yeniden okula başlayacağı tarihi merak eden ebeveynler hibrit eğitim modeli ile alakalı “Hibrit eğitim nedir?” sorusunu sormaya başladı. Bakan Koca, 31 Ağustos’a yaklaşırken pandeminin gidişatında bir farklılık görülmesi halinde online veya hibrit yöntemler uygulanabileceğini belirtti.

Hibrit ne demek?

Bakan Koca’nın açıklamalarının ardından veliler “Hibrit ne demek?” sorusunu sormaya başladı. Kelime itibariyle “melez” anlamı taşıyan hibrit, aynı zamanda başka farklı alanlarda ve anlamlarda da kullanılıyor. Hibrit eğitim harmanlanmış eğitim şeklinde de geçiyor. Hibrit eğitim modeli doğrultusunda online eğitim ile geleneksel eğitim yöntemleri birleştirilerek zengin bir model oluşturuluyor.

Hibrit eğitim modeli nedir?

Hibrit öğretim ortamında geleneksel eğitim yöntemlerinde uygulananlar online eğitim materyalleri ile beraber çok daha zengin bir hale getiriliyor. Hibrit eğitim sistemi uygulandığında geleneksel eğitim yöntemleri online ortama entegre edilerek karma öğrenme sisteminin önü açılıyor. Farklı eğitim felsefeleri ve teknolojilerin kullanılmasıyla beraber geleneksel öğrenme ortamı geliştiriliyor.

Harmanlanmış öğrenme şeklinde de tanımlanabilen sistem içerisinde öğrencileri kendi kendilerinin öğretmeni olmayı öğreniyor. Ancak hibrit eğitim modeli uygulandığında velilere de önemli görevler düşüyor. Uygulanacak sistemde videolu eğitimler, online dersler ve sınavlar oluyor. Hibrit online eğitim konusunda başka hangi adımların atılacağı veliler tarafından merakla bekleniyor. Salgın sürecinin gidişatı hibrit eğitim modeli uygulamasının da çerçevesini belirleyecek.

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