Hiç farkında olmayabiliriz! Araştırmalara göre aldatıldığınıza dair 20 ipucu

Aldatıldığınızı öğrenmek ve bu durumu kabullenmek oldukça yıkıcı etkiler yaratabilmektedir. Sadakatsizlik ilişkilerin bitmesine neden olan en etkili faktörlerdendir. Aldatıldığını bilip sessiz kalmayı tercih edenler olduğu gibi birçok kadın bu durumu öğrendikten sonra eşini boşamaktadır. Bazen göz önünde olan çok belirgin işaretler bile fark edilmeyebilir.

Son 40 yılda tüm boşanma olaylarında aynı işaretleri gören bir araştırmacı sadakatsizliği gösterebilecek 20 ipucunu açıkladı. Oldukça bariz görünseler de, bir veya iki tanesini fark etmenin endişelenmek için bir sebep olmadığını söylüyor. Bununla birlikte, uzmana göre dört veya daha fazlasını tespit ederseniz, bu eşinizin suçunun pratikte kabulüdür.

Bize en yaygın ve bariz işaretlerin, işte daha uzun saatler geçirmek, iş gezileri, daha az seks veya savunmacılık gibi belirtiler olduğunu söyledi. Spor salonuna yeni bir bağlılık veya yeni giysiler, eşinizin muhtemelen başka birini düşünerek kendisini iyileştirmeye çalıştığının bir işareti olabilir.

ALDATMA İŞARETLERİ