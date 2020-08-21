Hiç kimse bilmiyor ama zahterin sağlığa faydaları saymakla bitmiyor...

Zahter, tarla kenarları, çimenlik alanlar, orman kıyıları ve çayırlarda yetişir. İki çeşidi bulunur. Bir çeşidi yaz mevsiminde diğer çeşidi ise kış mevsiminde yetişir. Özellikle zahter ile yapılan çay; Hatay, Gaziantep ve çevre illerde oldukça ünlü. Zahterin kokusu ve tadından dolayı tercih edilmesinin yanı sıra şifa kaynağı olduğu da bilinir. Son dönemlerde ülkemizle birlikte özellikle Doğu Avrupa ve Amerika'da mutfaklarda çokça tercih edilir. Tüketimi oldukça artan bu yabani bitkinin, sağlık açısından da birçok faydası bulunur.

ADI BAŞKA TADI BAŞKA: ZAHTERİN BİLİNMEYEN FAYDALARI!