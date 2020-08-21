Hiç kimse bilmiyor ama zahterin sağlığa faydaları saymakla bitmiyor...

Zahter, tarla kenarları, çimenlik alanlar, orman kıyıları ve çayırlarda yetişir. İki çeşidi bulunur. Bir çeşidi yaz mevsiminde diğer çeşidi ise kış mevsiminde yetişir. Özellikle zahter ile yapılan çay; Hatay, Gaziantep ve çevre illerde oldukça ünlü. Zahterin kokusu ve tadından dolayı tercih edilmesinin yanı sıra şifa kaynağı olduğu da bilinir. Son dönemlerde ülkemizle birlikte özellikle Doğu Avrupa ve Amerika'da mutfaklarda çokça tercih edilir. Tüketimi oldukça artan bu yabani bitkinin, sağlık açısından da birçok faydası bulunur.
ADI BAŞKA TADI BAŞKA: ZAHTERİN BİLİNMEYEN FAYDALARI!
Hazmı kolaylaştırır ve sindirim sisteminin düzgün çalışmasına destek olur.
Antioksidan özelliği sayesinde düzenli tüketilir ise bağışıklığı güçlendirir. Aynı zamanda toksinlerin vücuttan atılmasına da yardımcı olur.
Karaciğer yağlanmasının önlenmesinde rol oynadığı bilinir.
İçerisindeki A vitamini sayesinde göz sağlığına etkisi bulunur. Göz kanallarındaki bakterileri temizleyerek sıvı oranını artırır. İleri yaşlarda yaşanabilecek göz sorunlarının önüne geçer.
Uyarıcı içeriği nedeni ile uyku açar, yorgunluk hissini azaltır. Vücuda enerji verir ve daha dinç olmayı sağlar.
Böbrek rahatsızlıklarına karşı direnci yükseltir.
Sinir sistemine de iyi gelen zahter; stres, sinir ve bunlardan kaynaklı uykusuzluğa da çare olur.
İştah açıcı özelliği bulunur. İştahsızlık yaşayan kişilere de tavsiye edilir.
Çiğneyerek ya da su ile birlikte gargara olarak kullanıldığında ağız kokusunu giderir. Diş ve diş eti sağlına olumlu etkisi bulunur.
Harici kullanılırsa vücuttaki yara ve iltihapların hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur. Sivilce ya da lekelerin temizlenmesine yardım eder.
Zahter bitkisinin suyu ve yağı saç dökülmesini engeller ve saçları güçlendirir.
Ayak mantarı şikayetine iyi geldiği bilinir.
Bağışıklığı arttırdığı için grip, nezle gibi üst solunum yolu hastalıklarını engeller.
Doğal bir idrar söktürücü özelliği bulunur. Vücuttaki parazit ve mikropların idrarla atılmasını sağlar.
Öksürük ve boğaz ağrısına karşı etkili olduğu için kullanılır. Aynı zamanda rahat nefes almaya yardımcı olur.
Tansiyonu dengelemekte yardımcı olur ve kalp çarpıntısına da iyi gelir.
Bağırsakların düzgün çalışmasını sağlar. Böylece bağırsak rahatsızlıklarının çözümünde rol oynar.
ZAHTER OTUNU KİMLER KULLANAMAZ!
Hamile olanların zahter otu kullanmaması gerekir.
Emziren annelerin kullanması da önerilmez.
Guatr hastalarına da kullanmaması tavsiye edilir.
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