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  4. Hiç utanmadan Düzce'deki vatandaşlara domuz eti yedirdiler! Saydamlar Organizasyon'u bakanlık afişe etti

Hiç utanmadan Düzce'deki vatandaşlara domuz eti yedirdiler! Saydamlar Organizasyon'u bakanlık afişe etti

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
03.10.2024 09:22
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Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz gün taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınladı. Düzce'de faaliyet gösteren bir yemek firmasının rosto köfte yemeğinin içerisinde domuz eti tespit edildiği bakanlık tarafından açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geçtiğimiz gün sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesinde birçok firmanın foyası ortaya çıktı. Düzce'de de bir firmanın bir yemeğinin içeriğinde domuz eti tespit edildi.

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ROSTO KÖFTE İÇİNDE DOMUZ ETİ

Bakanlık Düzce'de toplu yemek hizmeti veren Saydamlar Organizasyon Turizm isimli firmanın müşterileri için hazırladığı rosto köftenin içerisinde domuz eti tespit etti.

Sosyal medyada Gıda Ajansı isimli sayfanın paylaştığı bilgilere göre Bakanlık bu durumu 2021 yılında tespit edip dün kamuoyuna duyurdu.

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TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları haber sonrası büyük tepki gösterdi.

Bakanlığın, yaşanan skandalı 2021 yılında tespit edip dün kamuoyuyla paylaşması kullanıcılar tarafından tepki alan ikinci bir konu oldu.

Sosyal medya yorumlarından bazıları şu şekilde:

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Tarım ve Orman Bakanlığı domuz
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