Hiçbir yerde bulamayınca şüphelendiler! İkisi de midesinden çıktı

Latte isimli Shih Tzu ırkı köpek, sahibinin oynaması için verdiği balonları yuttu. Bir süre sonra balonların olmadığını fark eden sahibi durumu veteriner hekime iletti. Gece yarısı veteriner kliniğine getirilen Latte isimli köpeğe endoskopi yapıldı. Balonlar köpeğin midesinden çıktı. Bir süre önce kısırlaştırılan köpek, ikinci vakayı da yaşasa da sağlığına kavuştu.

BALONU BULAMAYINCA ŞÜPHELENDİLER

Operasyonu anlatan veteriner hekim Suat Olucak, "Akşam saatlerinde Hande hanım beni aradı. Latte isimli köpeğinin balonla oynarken bir anda balonun kaybolduğunu söylediler. Yutup yutmadığı hakkında fikirleri yoktu. Her yere baktıklarını ve balonu bulamadıklarını söylediler. Ne yapacakları hakkında bilgi istediler. Bende endoskopi bakılması gerektiğini söyledim. Acil olarak kliniğe geldiler. Hemen endoskopi uygulaması yapıldı. Midesinde iki balon tespit edildi. Endoksopi yardımıyla çıkartıldı. Biri şişirilmiş haldeymiş. İkisini birden çıkartıp bunlardan kurtarmış olduk. Şu an sağlık durumu gayet iyi hiçbir sıkıntısı yok. Beş gün öncesinde kısırlaştırma operasyonu olmuştu. Bu da onun üzerine ikinci bir vaka olmuştu. Ancak herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor" diye konuştu.

İHA

