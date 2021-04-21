HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Hıdırellez nedir? 2021 Hıdırellez ne zaman?

Hıdırellez nedir? 2021 Hıdırellez ne zaman?

21.04.2021 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk arasında önemli bir yere sahip olan Hıdırellez, halk arasında peygamber olan ve ölümsüzlüğe sahip olan Hızır ile İlyas’ın, her sene bir kere buluştuğu düşünülüyor. Ve birleşerek halk arasındaki yardıma ihtiyacı olan kişilere yardım ettiği, bolluk ve bereket getirdiği düşünülüyor. Bereket, şifa ve bolluğu simgeleyen Hıdırellez, her yıl çeşitli şekillerde kutlanıyor. Hıdırellez vaktine az bir zaman kala ise birçok kişi Hıdırellez’in ne zaman olduğunu araştırmaya başladı.

Hıdırellez nedir? 2021 Hıdırellez ne zaman?

Hıdırellez; ölümsüzlüğe kavuşmuş, bolluk ve bereketi simgeleyen önemli bir gündür. Halk arasında; ayak bastıkları her yerin yemyeşil olduğu ve çiçekler açtığı, dokundukları her şeyin ise bereketlendiğine inanılır. Canlılara şifa dağıttığına ve aynı zaman da baharın da habercisi olduğu bilinir. Hıdırellez zamanında bitkilere can veren, darda kalanlara yardım eden Hızır peygamberin, kişilerin karşısına çıktığına inanılır. 2021 yılında Hıdırellez ne zaman?

HIDIRELLEZ NEDİR?

Baharın habercisi, bitkilere can veren, zorda, darda kalanlara yardım eden Hızır peygamber, ak sakallı bir ihtiyar olarak tasvir ediliyor. İlyas peygamber de uzun boylu, nur yüzlü olarak betimleniyor ve elinde uzun bir değnekle dolaştığına inanılıyor.

Türkiye ile Makedonya'nın ortak çalışması sonucu 2017 yılında "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri"ne kaydettirilen Hıdırellez, etkileyici hikayesi ve gelenekleriyle dikkati çekiyor.

hıdırellez1

HIDIRRELLEZ NE ZAMAN?

Her yıl 6 Mayıs'ta ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle geleneksel bayram olarak kutlanan Hıdırellez için bu yıl ise dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında geniş katılımlı etkinlikler yapılmayacağı öngörülüyor.

HIDIRELLEZ GELENEKLERİ

Hıdırellez öncesindeki günün akşamı vatandaşlar ev, araba, çocuk gibi dileklerini bir kağıda çizerek gül ağacının dalına bağlıyor ya da bu ağacın dibine toprak üzerine yansıtıyor. Bereket getireceğine inanıldığı için gül ağacının dibine para da gömülüyor.

Hızır ve İlyas kelimelerinin birleştirilmesi sonunda ortaya çıkan "Hıdırellez", Anadolu, Kırım ve Azerbaycan ile Orta Doğu ve Balkan ülkelerinde "bayram" olarak kutlanıyor.

hıdırellez3

Halk inancına göre, peygamber olan Hızır ile İlyas, her yıl sadece bir kez buluşuyor. Hızır peygamberin karada darda kalan kişilere yardım ve kılavuzluk ettiği, aynı zamanda bolluk getirdiğine, İlyas peygamberin de suların koruyucusu olduğuna inanılıyor.

İnanışa göre, bolluk ve bereketi simgeleyen kişiler oldukları için onların ayaklarını bastığı her yerin yeşerdiği, temas ettikleri her şeyin bereketlendiği ve şifa dağıttıkları kabul ediliyor.

hıdırellez2

Hıdırellez, dünyanın farklı yerlerinde Ağrice, Altı Mayıs, Aya Yorgi, Aziz George, Bahar Bayramı, Ederlez, Eğrice, Eğrilce, Hederlez, Hıdrellez, Hiderlez, Hızır ile İlyas, İderlez, İlk Yaz, Mantifer, Mar Curcos, Ruz-ı Hızır (Hızır Günü) isimleriyle de anılıyor.

Hıdırellez'i bayram olarak kutlayan Romanlar ise bu güne "Kakava" ismini veriyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Tam kapanma ne zaman olacak? Tam kapanma ne zaman olacak?
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

En Çok Okunan Haberler

23 Nisan'da 3 günlük tam kapanma mı geliyor?

23 Nisan'da 3 günlük tam kapanma mı geliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Kabine'de flaş revizyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Kabine'de flaş revizyon

Sette yaşananları çabuk unuttu! Sımsıcak poz

Sette yaşananları çabuk unuttu! Sımsıcak poz

Subaru, ABD'de üretimi durdurdu

Subaru, ABD'de üretimi durdurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '128 milyar dolar' talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '128 milyar dolar' talimatı

Cumhurbaşkanı onayladı! 6 rektör ataması ve Hatipoğlu kararı

Cumhurbaşkanı onayladı! 6 rektör ataması ve Hatipoğlu kararı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.