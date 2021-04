Hıdırellez nedir? 2021 Hıdırellez ne zaman?

Hıdırellez; ölümsüzlüğe kavuşmuş, bolluk ve bereketi simgeleyen önemli bir gündür. Halk arasında; ayak bastıkları her yerin yemyeşil olduğu ve çiçekler açtığı, dokundukları her şeyin ise bereketlendiğine inanılır. Canlılara şifa dağıttığına ve aynı zaman da baharın da habercisi olduğu bilinir. Hıdırellez zamanında bitkilere can veren, darda kalanlara yardım eden Hızır peygamberin, kişilerin karşısına çıktığına inanılır. 2021 yılında Hıdırellez ne zaman?

HIDIRELLEZ NEDİR?

Baharın habercisi, bitkilere can veren, zorda, darda kalanlara yardım eden Hızır peygamber, ak sakallı bir ihtiyar olarak tasvir ediliyor. İlyas peygamber de uzun boylu, nur yüzlü olarak betimleniyor ve elinde uzun bir değnekle dolaştığına inanılıyor.

Türkiye ile Makedonya'nın ortak çalışması sonucu 2017 yılında "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri"ne kaydettirilen Hıdırellez, etkileyici hikayesi ve gelenekleriyle dikkati çekiyor.

HIDIRRELLEZ NE ZAMAN?

Her yıl 6 Mayıs'ta ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle geleneksel bayram olarak kutlanan Hıdırellez için bu yıl ise dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında geniş katılımlı etkinlikler yapılmayacağı öngörülüyor.