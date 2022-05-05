Hıdırellez şenlikleri İstanbul'da nerede, ne zaman yapılacak 2022? İşte Hıdırellez etkinlikleri ve konserleri!

Hıdırellez şenlikleri, 5 Mayıs Perşembe gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Doğanın canlanmasını, bolluk ve bereketi temsil eden bu gün İstanbul'da bir çok noktada etkinlik düzenlenecek. Peki Hıdırellez şenlikleri İstanbul'da nerede, ne zaman yapılacak? İstanbul'daki Hıdırellez etkinlikleri ve konserleri ile ilgili bilgiler haberimizde...

HIDIRELLEZ ŞENLİKLERİ İSTANBUL'DA NEREDE?

Hıdırellez şenlikleri, 5 Mayıs Perşembe günü ila 8 Mayıs Pazar günleri arasında Topkapı Kültür Parkı'nda başlatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bu Hıdırellez şenliklerinde ağaca dilek bağlama, ateşten atlama, roman dansı gibi birçok etkinlikler vatandaşları beklemektedir.

Topkapı Park Amfi Tiyatro a başlayan Hıdırellez şenlikleri Anneler Günü'ne kadar süreklilik gösterecek.

HIDIRELLEZ ETKİNLİKLERİ VE KONSERLERİ

İşte hıdırellez şenlikleri program akışı:

5 Mayıs Perşembe:

Gün boyu aktiviteler

Kortej ekibi

Baloncu palyaço

Pamuk şeker, patlamış mısır ve limonata dağıtımı

Dilek ağaçları

Hıdırellez ateşleri

Atölyeler

Rüzgar Gülü

Uçurtma

Çiçek Dikimi

Kına Yakma

Dilek Atölyesi

Park Sahne programı:

12:00 Alan Açılışı

12:30 Alanda Gezici Müzik

13:00 Roman Dansı Atölyesi

13:30 Alanda Gezici Müzik

14:00 Roman Dansı Atölyesi

14:30 Alanda Gezici Müzik

15:00 Roman Dansı Atölyesi

15:30 Alanda Gezici Müzik

Amfi Tiyatro programı:

16:00 KONSER: Kalburabasti

16:45 Roman Dansı Gösterisi

17:00 KONSER: Cüneyt Sepetçi ve Dolapdere Orkestrası

18:15 Roman Dansı Gösterisi

18:30 KONSER: Ramazan Sesler

19:45 Roman Dansı Gösterisi

20:00 KONSER: Light in Babylon

6 Mayıs Cuma:

20:00 Eda Baba

7 Mayıs Cumartesi:

19:00 Elçin Orçun

8 Mayıs Pazar:

16:00 Fikri Karayel

18:00 Ceylan Ertem “Sezen Aksu Tribute”

HIDIRELLEZ NEDİR?

Balkanlarda 'Aya Yorgi Günü', 'Herdeljez', 'Ederles/Ederlezi' adları ile de bilinen Hıdırellez, Ortadoğu, Orta Asya ve Anadolu’da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir.

Hıdırellez gününde dünyada sıkıntıya düşenlerin yardımcısı olan Hızır (AS) ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas’ın (AS) dünyada bir araya geldikleri gün olduğuna inanılır.

Adı farklı toplumlarda farklı olarak anılsa, ritüelleri her coğrafyada ayrı olsa bile Hıdırellez, bolluk, bereket ve umudun simgesi olarak her yerde aynı niyetle kutlanır.

HIDIRELLEZ NE ZAMAN 2022?

Ortadoğu, Orta Asya ve Balkanlar'da kutlanan hıdırellez Türkiye’de Hıdırellez her sene 5 - 6 Mayıs'ta kutlanmaktadır.

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ NELERDİR, HIDIRELLEZDE NELER YAPAILIR?

Hıdrellez günü yoğurt çalınır ama maya konulmaz. Maya konulmadan yoğurt tutarsa eve Hızır gelmiş demektir. Hıdrellez sabahı bir akarsu kenarına çamurdan ev yapılır ve içine buğday konulur. Bunun nedeni buğdayın o yıl eve bolluk ve bereket getireceği inancıdır.

İşte hıdırellez gelenekleri: 5 Mayıs günü kırlardan 41 çeşit ot ve küçük temiz taşlar toplanır. Toplanan otlar bir suya konur ve o suyla Hıdrellez sabahı yüz yıkanır. Bu suyun yüze iyi geldiği söylenir. Hıdrellez sabahı kahvaltıda yumurta kaynatılır. Bu yumurtalar çocuklara yedirilir. Hıdrellez yumurtasının güç vereceği düşünülür. Kuru baklagiller bir torba içinde bahçedeki ağaçlara asılır.

Hıdrellez Günü çevredeki açlar doyurulur, yemekler paylaşılır. Paylaşmanın sonraki dönemlerde bolluk ve bereket getireceğine inanılır. 5 Mayıs gecesi dilekler bir kağıda çizilir ve gül ağacının altına konulur. Evlenmek isteyen ama bir türlü evlenemeyen kızların başlarının üzerinde yeni kilit açılır. Bu sayede kısmetlerinin de açılacağı düşünülür. 5 Mayıs gecesi Hıdrellez ateşi yakılır ve üzerinden atlanır. Ateşin üzerinden atlanırken dilenen dileğin o yıl gerçek olacağına inanılır. Hıdrellez gecesi (5 Mayıs gecesi) evin kapısına söğüt dalı asılır.

HIDIRELLEZ DİLEĞİ NE ZAMAN YAPILIR?

Hıdırellez duası birçok kaynakta yer alan bilgiye göre gece yapılır. İşte hıdırellez duası:

Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.

HIDIRELLEZ GÜL AĞACI DİLEĞİ NASIL YAPILIR?

Hıdırellez geleneklerinden en bilineni gül ağacı altına dilek dilemektir. Bu gelenek Hıdırellez akşamında gerçekleştirilir. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi, araba isteyen araba resmi çizebilir.

Dileğimizi tahta çöpleri ağacın dibine dizerek betimleyebiliriz. Örneğin ev sahibi olmak istiyorsak tahta çöpleri gül ağacının dibine ev şeklinde dizebiliriz. Fakat sabah olduğu yerden toplayıp suya atmalıyız.

