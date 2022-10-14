Hijyen belgesi online başvurusu nasıl yapılır? E-devletten hijyen belgesi nasıl çıkarılır?

E-devlet üzerinden hijyen sorgulama işlemi yapılabildiği gibi hijyen belgesi de çıkarılabilir. Belirli iş yerlerinde istenilen belgeler arasında bulunan hijyen belgesi, e-devlet üzerinden oldukça basit bir işlemle çıkarılabilir. Belirli adımlar takip edildiği zaman hijyen belgesi çıkarma işlemi kolay bir şekilde yapılabilir.

E-devletten Hijyen Belgesi Nasıl Çıkarılır?

E-devlet şifresi ile kolay bir şekilde çıkarılabilen hijyen belgesi çıkarmak için şu adımlar izlenmelidir;

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan e-devlet sayfası açılır ya da yaygın eğitim sertifikaları arasından hijyen sertifikası bulunur,

Hijyen belgesi görüntülendikten sonra bilgisayara kaydederek kolay bir şekilde çıktı alınabilir.

Daha sonra ise gerekli olan yerlere hijyen belgesi verilebilir.

Hijyen belgesi için gerekli olan evraklar arasında ise; kimlik kartı ve kimlik kartının fotokopisi, katılımcı başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması ve hijyen eğitim ücretinin ödendiğine dair banka dekontu yer alır. Bu evraklar tamamlandığı zaman hijyen belgesi için başvuru yapabilir, eğitime katılabilirsiniz.

Hijyen Eğitim Sertifikası Kaç Günde Alınır?

Hijyen belgesi alabilmek için zorunlu olan eğitime katılmak ve eğitim sonunda yapılan sınavı başarılı bir şekilde tamamlamak gerekir. Hijyen belgesi eğitim süreleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından en az 8, en fazla ise 40 saat olarak belirlenmiştir. Eğitimi ve sınavı tamamlayan kişiler hijyen eğitim sertifikası almaya hak kazanır. Ayrıca hijyen belgesi online başvuru ile de başvuru yapılarak alınabilir. Online başvuru ve online eğitim sonunda sınav süresinde de başarılı olan kişiler online olarak hijyen belgesi alabilir. Belirlenen süre kadar eğitim alan hemen herkes hijyen sertifikası alabilir.

Hijyen Belgesi Sertifikası İnternetten Alınır mı?

Hijyen belgesi sertifikası almak birçok prosedür gerektirse de, hem zamandan kazanmak hem de bu prosedürlerle uğraşmadan online form doldurularak da hızlı bir şekilde ve ücretsiz olarak belgenin temini mümkündür.



