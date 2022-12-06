Hilltown AVM çalışma saatleri nedir? Hilltown AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Rönesans Gayrimenkul tarafından yapımı tamamlanan Hilltowm AVM 27 Ekim 2017 tarihinde açılmıştır. İstanbul’un Maltepe ilçesinde yer alan alışveriş merkezi modern mimarisiyle dikkat çeken yapılardan biri olmaktadır. Adalar manzarasıyla yeme-içme alanları, eğlence merkezleri ve sinema salonları gibi pek çok olanak sunması açısından ziyaretçiler için cezbedici olmaktadır. Aynı zamanda yerli ve yabancı birçok markaya yer vermesi, konum açısından kolay ulaşılabilir olması da alışveriş merkezini avantajlı kılmaktadır. Metro, otobüs ve dolmuşla pek çok ulaşım alternatifi bulunduran Hilltown AVM çalışma saatleri nedir?

Hilltown AVM saat kaçta açılıyor?

1.645 metre kare eğlence alanı bulunduran Hilltown alışveriş merkezinde 207 tane mağaza, 12 sinema salonu, 43 tane kafe/restoran ve 2.397 araç kapasiteli otopark yer almaktadır. Hilltown AVM çalışma saatleri içerisinde pek çok farklı markayı ve hizmeti ziyaretçileriyle buluşturur. İstanbul’un Maltepe ilçesinde yer alan ve günde yüzlerce kişi tarafından ziyaret edilen Hilltown AVM açılış saati hafta içi her sabah saat 10.00’dır. Bu saatte sonra alışveriş merkezi ziyaretçilerin hizmetine sunulmaktadır.

Hilltown AVM saat kaçta kapanıyor?

Şehir hayatının yoğunluğundan sıkılıp bu durumdan biraz uzaklaşmak isteyenler insanlar için yapılan ve eğlence konseptiyle daha küçük bir şehiri anımsatan Hilltown AVM çalışma saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlar. Hilltown AVM kapanış saati hafta içi her akşam için saat 22.00’dır. Bu saatten itibaren alışveriş merkezi ziyaretçilerin hizmetine kapatılmaktadır.

Hilltown AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati kaçtır?

Hilltown AVM hafta sonu çalışma saatleri de hafta içindeki günlerle benzerlik göstermektedir. Bu açıdan alışveriş merkezinin hafta sonu cumartesi ve pazar olmak üzere açılış ve kapanış saati sabah saat 10.00’dan akşam saat 22.00’a kadardır. Dinî ve resmî bayramlarla birlikte özel günler için çalışma saatleri Hilltown AVM ve AVM içerisinde yer alan mağazalara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu değişikliklerle ilgili bilgi almak isteyen ziyaretçilerin alışveriş merkezinin nternet sitesinden bilgi almaları mümkündür.



