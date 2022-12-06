Hilltown Karşıyaka AVM çalışma saatleri nedir? Hilltown Karşıyaka AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bulunan Hilltown Karşıyaka AVM, ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunar. Sene boyunca zaman zaman farklı etkinlikler de düzenleyen Hilltown Karşıyaka AVM haftanın her günü ziyaretçilere açıktır. Hilltown Karşıyaka AVM çalışma saatleri özel günler haricinde değişiklik göstermez.

Hilltown Karşıyaka AVM çalışma saatleri nedir?

Hilltown Karşıyaka AVM İzmir'in merkez ilçelerinden birisi olan Karşıyaka'da bulunur. Otobüs, İZBAN, tramvay ve minibüsle kolay bir şekilde ulaşım sağlanabilir. Mavişehir güzergâhı üzerinde bulunan Hilltown Karşıyaka AVM çalışma saatleri içerisinde bünyesinde bulundurduğu farklı markalar, mağazalar ve terzi, seyahat acentesi, oto yıkama, kuru temizleme, kuaför, revir gibi farklı alanlarda hizmet sunar. Hilltown Karşıyaka AVM çalışma saatleri dâhilinde pek çok farklı ve çeşitli mağazalarla birlikte ziyaretçilerine alışveriş deneyim sunar.

Hilltown Karşıyaka AVM saat kaçta açılıyor?

İçerisinde kapalı, motorsiklet, engelli otopark alanına sahiptir ve vale hizmeti de sunar. Bunun yanı sıra şarjlı araçlar için de ayrı park alanına sahip olan Hilltown Karşıyaka AVM açılış saatinden kapanışa kadar bünyesinde bulunan tüm mağazalarla ziyaretçilerine hizmet verir. Bilindik diğer çoğu alışveriş merkezi gibi Hilltown Karşıyaka AVM açılış saati de her sabah 10.00'dır.

Hilltown Karşıyaka AVM saat kaçta kapanıyor?

Çocuklu ailelerin daha iyi bir alışveriş deneyim yaşayabilmeleri için bebek arabası, ayrı lavabo alanı gibi farklı hizmetler bulunur. Ayrıca çocuklar ve bebekler için de oyun merkezi yer alan Hilltown Karşıyaka AVM kapanış saatine kadar kesintisiz hizmet verir. Alışveriş merkezinin ziyaretçileri için Hilltown Karşıyaka AVM kapanış saati 22.00’dır.

Hilltown Karşıyaka AVM hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Hilltown Karşıyaka AVM haftanın her günü aynı saatlerde açılır ve kapanış saatine kadar hizmet verir. Hilltown Karşıyaka AVM çalışma saatleri tıpkı hafta içi olduğu gibi hafta sonu da aynıdır. Hilltown Karşıyaka AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati: