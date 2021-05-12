Hindistan: 5G ile koronavirüs arasında bağlantı yok, zaten bizde henüz 5G de yok

Salgının hızla yayılmaya devam ettiği Hindistan'da bazı vatandaşlar koronavirüsten korunmak için inek idrarı ve gübresinden medet umarken, ülkede pandemiyle savaşı zora sokacak bir komplo teorisi daha ortaya çıktı.

Sosyal medya platformlarında da 5G iletişim teknolojisinin koronavirüsü tetiklediğini öne süren mesajlar dolaşmaya başladı. Bu mesajlarda, 5G istasyonlarının test edilmesi sırasında ortaya çıkan radyasyonun havayı zehirlediği ve bu yüzden insanların nefes almakta güçlük çekip ölmelerine neden olduğu belirtiliyor.

Söz konusu iddiaların sosyal medyada ve WhatsApp gruplarında hızla yayılmasının ardından Hindistan İletişim Bakanlığı bir açıklama yayımladı.

"5G İLE YAYILMIYOR"

Açıklamada, "Çeşitli sosyal medya platformlarında, ikinci koronavirüs dalgasının 5G mobil kulelerin test edilmesinden kaynaklandığını iddia eden yanıltıcı mesajlar dolaşıyor. Bu mesajlar yanlıştır ve kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bu vesileyle kamuoyuna, 5G teknolojisi ile Kovid-19'un yayılması arasında bir bağlantı olmadığı konusunda bilgilendirilmiş olmak ve bu mesajlarla yayılan söylentilerden etkinlenmemeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz" denildi.