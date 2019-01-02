Hindistan Başbakanı Modi'den Babri Camisi açıklaması

CHANDIGARH (AA) - Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Müslümanlar ve Hindular arasındaki on yıllardır süren Babri Camisi arazisi anlaşmazlığı konusundaki herhangi bir kararın ancak yasal sürecin ardından değerlendirileceğini söyledi.

Modi, ANI haber ajansına yaptığı açıklamada, "Bırakalım yargı süreci normal seyrinde ilerlesin. Yargıya siyaset karıştırmayın. Yargı sürecinin sona ermesini bekleyin." dedi.

Aşırı milliyetçi Hinduların, Uttar Pradeş eyaletinde 1990'ların başında yıkılan, 16. yüzyıldan kalma Babri Camisi'nin bulunduğu tarihi sit alanında Hindu tapınağı inşa edilmesi yönündeki talebi gerilime yol açarken Modi, "Yargı süreci sona erdikten sonra hükümet olarak sorumluluğumuz ne olursa olsun her türlü çabayı göstermeye hazırız." diye konuştu.

Modi, Kongreye, Ram Tapınağı konusundaki yargı sürecini ertelemek için milletvekillerini kullanmamaları konusunda başvurmak istediğini ifade etti.

Sağcı gruplar, Modi'nin Bhartiya Janata Partisinden (BJP) tartışmalı alanda bir tapınak inşa edilmesi konusuna parlamentoda çözüm getirmesini talep ediyor.