HABER

Hindistan, Brahmos füzesini denizde test etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 15:24 | Son Güncelleme

Hindistan, Brahmos füzesini denizde test etti

Hindistan Deniz Kuvvetleri, orta menzilli Brahmos süpersonik seyir füzesini denizde de başarıyla test etti.

Hint basınındaki haberlerde, 290 kilometre menzilli süpersonik seyir füzesi Brahmos'un, Arap Denizi'nde gemiden başarıyla ateşlendiği kaydedildi.

Füzenin, mayısta Su-30 MKI savaş uçağından, eylülde de Odişa'da bulunan Bütünleşik Test Sahası'ndan başarıyla fırlatıldığı duyurulmuştu.

Sesten 2,8 kat hızlı hareket eden, 290 kilometre menzilli Brahmos füzesi, havadan, karadan ve denizden fırlatılabiliyor.

Adını Hindistan'ın Brahmaputra Nehri'yle Rusya'nın Moskova Nehri'nden alan Brahmos füzesi, iki ülke tarafından ortak geliştiriliyor.

PARTNERMine Tugay'dan iddialı paylaşımMine Tugay'dan iddialı paylaşım
Kardeş cinayetinde rapor karmaşası sürüyorKardeş cinayetinde rapor karmaşası sürüyor
Kışın yeterli yağış almazsak önümüzdeki yıl ciddi sıkıntı yaşayabilirizKışın yeterli yağış almazsak önümüzdeki yıl ciddi sıkıntı yaşayabiliriz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
brahmos brahmos füzesi füze Hindistan orta menzilli Brahmos süpersonik seyir füzesi

En Çok Okunan Haberler

Para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldürdü!

Para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldürdü!

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Milyonlarca kişi bekliyor! Asgari ücret için Türk-İş'ten ilk teklif

Milyonlarca kişi bekliyor! Asgari ücret için Türk-İş'ten ilk teklif

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Alevi ailenin evi işaretlenmişti! Bakan Soylu'dan açıklama

Alevi ailenin evi işaretlenmişti! Bakan Soylu'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da dilencinin üzerinden çıkanlar dudak uçuklattı

Dilencinin üzerinden çıkanlar dudak uçuklattı

Son dakika! Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var

Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var

Sultangazi'de ortalık karıştı! Yangın sırasında hırsızlık iddiasına linç girişimi

Sultangazi'de ortalık bir anda karıştı!

Sınırda yakalanan Yunan askerleriyle ilgili yeni gelişme! Interpol'e sorulacak

Sınırda yakalanan Yunan askerleriyle ilgili yeni gelişme!

Havanlı saldırı şehidi 2 uzman çavuş, törenle uğurlandı

Havanlı saldırı şehidi 2 uzman çavuş, törenle uğurlandı

Maltepe'de kediyi köpeğe parçalatmışlardı! Şoke eden ifade

Maltepe'deki pitbull vahşetinde şoke eden ifade!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.