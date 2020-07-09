Hindistan cevizi çiftliklerinde çalıştırılan köle maymunlar

Tayland’ın güneyinde hindistan cevizi çiftliklerinde çalıştırılan makak maymunlarınaa dair yapılan bir araştırma, bu alandaki hayvan sömürünü ortaya çıkardı. PETA, bölgede maymunların zorla çalıştırıldığı 13 çiftlik olduğunu tespit etti. Hasatta çalıştırılan makak maymunları aynı zamanda turistlere gösteri yapmaları için de eğitiliyor. Kulap, Tayland’ın güneyindeki yağmur ormanlarında ailesiyle birlikte yaşaması gereken domuz kuyruklu bir makak maymunu. Oldukça zeki, sosyal, düşüncelerini ve duygularını ifade edebilen Kulap annesi tarafından korunduğu, kardeşleriyle birlikte oyun oynadığı bir yaşam sürmesi gerekirken zorla çalıştırılıyor. Hala bebek olmasına rağmen ormandaki ailesinden koparılan Kulap, boynuna bağlanan zincirle ağaçtan hindistan cevizi toplamaya zorlanıyor ve kafeste yaşıyor. Boynundaki zincirle 30 metreye tırmanabilmesi için yetiştirilen Kulap, günde 1.000 hindistan cevizi toplayabiliyor. Hindistan cevizinden daha küçük olmasına rağmen Kulap, meyveyi nasıl koparması ve nasıl yere bırakması gerektiğini iyi biliyor. Kulap’ın zorla çalıştırıldığı hindisten cevizi pazarının Tayland’daki büyüklüğü 315 milyon pound. Toplam hasadın %8’i ise İngiltere tarafından satın alınıyor.

PETA tarafından gizlice yürütülen araştırma sonucunda, tüm dünyaya ihraç edilen hindistan cevizlerini toplamak için maymunları kullanan 13 çiftlik bulunduğu tespit edildi. Birçok makak maymunu gibi Kulap üç ay boyunca sadece hindistan cevizi toplamak için değil, aynı zamanda bisiklet sürmek, basket atışı yapmak, mekik çekmek, yoga yapmak ve ağırlık kaldırıyormş gibi görünerek turistleri eğlendirmek için eğitildi. Eğitilen makak maymunları, 750 ila 2.500 pound arasında satışa sunuluyor. S ahibine karşılık vermelerini engellemek için, beş ila altı yaşına gelen makak maymunlarının köpek dişleri sökülüyor. PETA Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Kampanyalar Sorumlusu Jason Baker “Doğal yaşamlarından bebekken zorla ayrılan bu hayvanlar ele geçirildikten sonra bir daha ailelerine dönemiyor. Özgürlükleri ve doğal yaşamları elinden alınan bu hayvanlar endüstrideki eğitim yöntemleri nedeniyle psikolojik olarak ciddi zarar görüyor” dedi. Doğaları gereği sosyal canlılar olan ancak köle gibi tutulan bu hayvanlar ailelerinden ayrıldığı için korkunç bir yalnızlık, depresyon ve yas duygularıyla yaşıyor. Kendi doğal ortamlarında yaşam süresi 36 yılken, köle maymunların yaşam süresi ise 15 sene.

Ancak tüm bu vahşet ve sömürü son yılların süper yiyeceği haline gelen hindistan cevizine yönelik talebi azaltmıyor. Satışı roket hızıyla artarken, hindistan cevizinden elde edilen sular, sütler, yoğurtlar, yağlar ve kremler market raflarını dolduruyor. Kilo vermekten kolesterolü düşürmeye, hazımdan bağışıklık sistemini güçlendirmeye dek çeşitli faydaları olan bu meyve ünlüler başta olmak üzere birçok insan tarafından tüketiliyor. Oyuncu ve ‘yaşam tarzı gurusu’ olarak nitelendirilen Gwyneth Paltrow diş beyazlatmada, vücut ve yüz bakımında hindistan cevizini öneren ünlülerden yalnızca biri. Hindistan cevizinin, sağlıklı bir yaşam için gerekli olduğunu düşünen insanlar ise, bu meyvenin korkunç şartlarda tutulan hayvanlar tarafından hasat edildiğini bilmiyor. Bazı insanlar makakların 400 yıldan uzun süredir hindistan cevizi toplamak için eğitildiğini iddia ederken, bu yöntemin öküzler tarafından tarla sürülmesiyle aynı şey olduğunu düşünüyor. PETA’nın gizli araştırmasının sonuçları ardından İngiltere’de kimi markalar, bazı ürünlerin satışını durdurdu. Maymunlar tarafından toplanan hindistan cevizi ile yapılmış ürünleri raflarından indiren markaların olmasına rağmen, Tesco gibi büyük markalar rahatsızlık verici herhangi bir ürün satmadıklarını ifade etti. Perakende devi Walmart’ın alt markası olan Asda da, raporda belirtilen markaların ürünlerini satıştan kaldırdığını açıkladı.