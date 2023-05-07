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Hindistan'da bir garip olay: Yolcu uçağında akrep paniği!

07.05.2023 00:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ülkenin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketlerinden Air India'ya ait tarifeli bir uçuşta kadın yolcuyu akrep soktu. Öte yandan söz konusu hava yolu şirketine ait uçuşlarda daha önce de hamam böceği ve tahta kurusu şikayetleri görülmüştü.

Hindistan'da bir garip olay: Yolcu uçağında akrep paniği!

Hindistan'daki bir iç hat uçuşunda uçaktaki kadın yolcuyu akrep soktu. İşte haberin detayları...

Press Trust India'nın haberine göre, Hindistan'ın Air India hava yolu şirketi, 23 Nisan'daki Nagpur-Mumbai seferine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, uçakta akrebin kadın yolcuyu sokması gibi nadir ve üzücü bir hadise yaşandığı ifade edildi.

Uçak, Mumbai'deki havaalanına indiğinde, doktorların kadın yolcuya müdahale ettiği kaydedilen açıklamada, yolcunun hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği bilgisi paylaşıldı.

Gerekli protokollerin izlendiğine işaret edilen açıklamada, uçağın dezenfekte edilmesinin ardından akrebin bulunduğu belirtildi.

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DAHA ÖNCE DE HAMAM BÖCEĞİ VE TAHTA KURUSU VARDI

Hint hava yolu şirketi Air India'nın 2019'da Bhopal-Mumbai seferini yapan uçağında, bir yolcuya ikram edilen yiyecekte hamam böceği bulunmuştu.

Air India'nın, 2018'de Newyork-Mumbai seferini yapan uçağında ise business class bölümünde üç çocuğuyla seyahat eden yolcuyu tahtakuruları ısırmıştı. Air India, tahtakuruları nedeniyle kabaran kolunun fotoğrafını sosyal medyada paylaşan yolcudan özür dilemişti. (AA)

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