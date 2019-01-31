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Hindistan'da domuz gribi salgını: 169 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 31.01.2019 17:06 | Son Güncelleme

Hindistan’da domuz gribi salgını yaşanıyor. Ülke çapında domuz gribinden 169 kişi öldü.

Hindistan'da domuz gribi salgını: 169 ölü

Hindistan'da hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ülkenin en büyük turistik merkezi Rajasthan'da domuz gribi salgınından bu yıl içerisinde 76, Yeni Delhi'de ise 11 kişinin öldüğü belirtildi.

Rajastan'daki kayıtlara göre, H1N1 virüsünün sebep olduğu ölümlerin üçte birinden fazlasının soğuk hava koşullarının hastalığı daha da kötüleştirmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

RAJASTHAN ÜLKENİN EN BÜYÜK TURİZM MERKEZİ

Yetkililer ülkeyi ziyaret eden yabancı turistlerin domuz gribine yakalandığına dair herhangi bir raporun bulunmadığını söylerken, Rajastan gösterişli kaleleri ve yerleri ile birçok yabancı turisti ülkeye çekiyor.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü ise, Rajastan'da 8 bin 700'den fazla insanın H1N1 virüsü testinden geçtiğini ve bin 976 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Domuz gribi ölüm Hindistan

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