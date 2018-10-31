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Dünyanın en uzun heykeli açıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 31.10.2018 14:34 | Son Güncelleme

Hindistan'da bağımsızlık lideri Sardar Vallabhbhai Patel'in, Gujarat eyaletinde inşa edilen 182 metrelik heykeli törenle açıldı. Dünyanın en uzun heykeli, 430 milyon dolara mal oldu.

Heykelin açılışını Başbakan Narendra Modi yaptı.

Modi, "Hindistan'ın "bütünlük ve kararlılılığının sembolü" dediği "Birlik Heykeli"nin eyalete çok sayıda turist çekeceğini söyledi.

Ancak bölge halkı, Hintli heykeltraş Ram V. Sutar tarafından yapılan bronz kaplı heykelin para israfı olduğunu savunuyor.

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'SAVAŞ UÇAKLARINDAN ÇİÇEK BOMBARDIMANI'

Açılış töreninde Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçaklar, havadan heykelin üzerine çiçekler attı.

Daha önceki protestolar nedeniyle tören için bölgeye binlerce polis memuru sevk edildi. Dün heykeli protesto eden bazı çiftçiler ve aşiret üyeleri gözaltına alınmıştı.

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Çiftçiler, heykelin inşa edildiği bölgede kamulaştırılan arazileri için tazminat istiyor.

Patel gibi Gujaratlı olan Başbakan Modi, heykelin projesini 2010'da eyaletin başbakanıyken başlatmıştı.

ÖZGÜRLÜK HEYKELİ'NİN İKİ KATI

Birlik Heykeli, New York'taki Özgürlük Heykeli'nden iki kat daha uzun.

Dünyanın en büyük heykeli unvanı, Çin'deki 128 metrelik Buda heykeliydi.

190 METRELİK YENİ HEYKEL GELİYOR

İnşaatında 2500 kişinin çalıştığı, beş yılda tamamlanan yapı, dünyanın en uzun heykeli unvanını Maharaştra eyaletinde dikilen Kral Şivaji heykeli tamamlandığında kaybedecek.

Orta Çağ'daki Maharaştra Kralı'nın heykeli 190 metre boyunda olacak.

Hindistan'ın "Demir Adamı" olarak bilinen Patel, 1947'deki bağımsızlıktan sonra başbakan yardımcısıydı.

Patel, birbirleriyle savaşan eyaletleri barıştırarak, Hindistan devletinin bir parçası haline gelmelerinde büyük çaba harcadı.

Birçok Hindu milliyetçisi Patel'in Hindistan siyasetine hakim olan Nehru hanedanının gölgesinde kaldığını ve hak ettiği değeri bulamadığını söylüyor.

Modi, 2013'teki seçim kampanyası sırasında "Her Hindistanlı Patel'in ilk başbakan olmamasından üzüntü duyuyor" demişti.


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Hindistan India dünyanın en uzun heykeli

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
millet açlıktan fakirlikten ölüyor onlar heykel yapıyor, gerçi bizim ülkede de sadece ve sadece yalakalık ve oy için buna benzer olaylar olmaya devam ediyor, onlar en azından rekora imza diyelim ne diyim...
buda yerine artık buna taparlar
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