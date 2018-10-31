Dünyanın en uzun heykeli açıldı

Heykelin açılışını Başbakan Narendra Modi yaptı.

Modi, "Hindistan'ın "bütünlük ve kararlılılığının sembolü" dediği "Birlik Heykeli"nin eyalete çok sayıda turist çekeceğini söyledi.

Ancak bölge halkı, Hintli heykeltraş Ram V. Sutar tarafından yapılan bronz kaplı heykelin para israfı olduğunu savunuyor.

'SAVAŞ UÇAKLARINDAN ÇİÇEK BOMBARDIMANI'

Açılış töreninde Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçaklar, havadan heykelin üzerine çiçekler attı.

Daha önceki protestolar nedeniyle tören için bölgeye binlerce polis memuru sevk edildi. Dün heykeli protesto eden bazı çiftçiler ve aşiret üyeleri gözaltına alınmıştı.

Çiftçiler, heykelin inşa edildiği bölgede kamulaştırılan arazileri için tazminat istiyor.

Patel gibi Gujaratlı olan Başbakan Modi, heykelin projesini 2010'da eyaletin başbakanıyken başlatmıştı.

ÖZGÜRLÜK HEYKELİ'NİN İKİ KATI

Birlik Heykeli, New York'taki Özgürlük Heykeli'nden iki kat daha uzun.

Dünyanın en büyük heykeli unvanı, Çin'deki 128 metrelik Buda heykeliydi.

190 METRELİK YENİ HEYKEL GELİYOR

İnşaatında 2500 kişinin çalıştığı, beş yılda tamamlanan yapı, dünyanın en uzun heykeli unvanını Maharaştra eyaletinde dikilen Kral Şivaji heykeli tamamlandığında kaybedecek.