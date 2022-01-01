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Hindistan’da facia! Yeni yıla dua ederek girmek istediler, izdiham çıktı: 12 ölü

01.01.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Hindistan’da bulunan Mata Vaishno Devi tapınağında yeni yıla dua ederek girmek isteyen kişiler arasında izdiham yaşandı. Yetkililer, ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin ise yaralandığı bildirdi. Hindistan Devlet Başkanı Rashtrapati Bhavan sosyal medya hesabından, Mata Vaishno Devi tapınağında yaşanan izdihamın ardından, can kayıpları için çok üzgün olduğunu ve yaşanan olaydan rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Keşmir’de yeni yıla Mata Vaishno Devi tapınağında girmek isteyenler arasında çıkan izdihamda 12 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan Devlet Başkanı Rashtrapati Bhavan sosyal medya hesabından, Mata Vaishno Devi tapınağında yaşanan izdihamın ardından, can kayıpları için çok üzgün olduğunu ve yaşanan olaydan rahatsızlık duyduğunu belirterek, “Hayatını kaybedenlerin yaslı ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum ve yaralılar için acil şifa diliyorum” açıklamasını yaptı. Başbakan Narendra Modi ise yetkililerle iletişimde olduklarını söyleyerek, yaslı ailelere başsağlığı dilediğini ve yaralıların iyileşmesini temenni ettiğini açıkladı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İzdihamın ardından üst düzey soruşturma başlatıldı.
Mata Vaishno Devi, en saygın Hindu tapınağı olarak biliniyor ve insanlar dua etmek için sık sık tapınağı ziyaret ediyor.

Hindistan’da 2016 yılında da benzer bir olay yaşanmış, Uttar Pradesh eyaletinin Varanasi şehrindeki bir tapınakta yaşanan izdihamda 24 kişi hayatını kaybetmişti.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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