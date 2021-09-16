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  4. Hindistan'da futbol topuyla oynayan ayıların görüntüleri sosyal medyada viral oldu

Hindistan'da futbol topuyla oynayan ayıların görüntüleri sosyal medyada viral oldu

16.09.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Odisha eyaletindeki ormanlık alanda bulunan ayıların futbol topuyla doyasıya eğlendiği anlar sosyal medyada hızla yayılarak viral hale geldi.

Hindistan'ın Odisha eyaletine bağlı Nabarangpur bölgesinin Sukhigaon köyünde amatör bir futbol maçı, iki sürpriz ziyaretçiyle yarıda kaldı.

Açık alanda futbol maçı yapan bir grup genç, ormanlık alandan iki ayının kendilerine doğru yaklaştığını fark etti ve topu bırakarak bölgeden uzaklaşmaya başladı. Ancak ayıların topla oynamaya başladığını gören gençler, zararsız olduklarını anlayınca o anları cep telefonu kamerası ile kaydetmeye başladı.

Görüntülerde, anne ve yavru ayının futbol topuyla oynamaktan büyük keyif aldığı ve paslaştıkları görüldü. O anlar sosyal medyada kısa sürede yayılarak viral olurken, ayıların bir süre sonra topla birlikte alandan uzaklaştığı belirtildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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