Hindistan'da kafesi açık kalan dev kaplan bakıcısını öldürdü: Geldiğimde çoktan ölmüştü

Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Arunaçel Pradeş kentindeki hayvanat bahçesinde görevli olan 35 yaşındaki Poulash Karmakar, Bengal kaplanı tarafından pençelenerek öldürüldü. Olayın, bölgeyi kafesten ayıran kapılardan bazılarının ihmal sonucu açık bırakılması nedeniyle yaşandığı düşünülüyor.

Hint medya kuruluşlarının hayvanat bahçesi yetkililerine dayandırdığına göre olay, salı günü Karmakar'ın su havuzunu temizlemek için kaplanın kafes alanına girmesiyle meydana geldi.

''BULUNDUĞUNDA YÜZÜNDEN KANLAR AKIYORDU''

Hint haber ajansı PTI'ın aktardığına göre hayvanat bahçesinin yöneticisi Raya Flago şunları söyledi: Olay, salı günü öğleden sonra saat 2.30 sularında meydana geldi. Hayvan bakıcılarımızdan biri beni olaya dair bilgilendirdi. Bir doktor ve diğer görevlilerle birlikte hayvanat bahçesine vardığımda Poulash Karmakar çoktan ölmüştü. Bulunduğunda yüzünden kanlar akıyordu.

İHMAL Mİ VAR?

Flago'ya göre, görevlinin çalıştığı alandan kafese açılan üç kapı açık bırakılmıştı. Bunun, trajik olayın görevlilerin ihmali sonucu yaşandığına işaret ettiğini söyledi.

Chippi adlı 8 yaşındaki dişi kaplan, 2013'ten beri hayvanat bahçesinde yaşıyor.



