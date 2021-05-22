HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hindistan'da kafesi açık kalan dev kaplan bakıcısını öldürdü: Geldiğimde çoktan ölmüştü

Hindistan'da kafesi açık kalan dev kaplan bakıcısını öldürdü: Geldiğimde çoktan ölmüştü

22.05.2021 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hintli bir hayvanat bahçesi görevlisi, kafesi açık bırakılan kaplanın saldırısına uğradı. Su havuzunu temizlemek için içeri giren Poulash Karmakar, bengal kaplanının pençelerinden kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hindistan'da kafesi açık kalan dev kaplan bakıcısını öldürdü: Geldiğimde çoktan ölmüştü

Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Arunaçel Pradeş kentindeki hayvanat bahçesinde görevli olan 35 yaşındaki Poulash Karmakar, Bengal kaplanı tarafından pençelenerek öldürüldü. Olayın, bölgeyi kafesten ayıran kapılardan bazılarının ihmal sonucu açık bırakılması nedeniyle yaşandığı düşünülüyor.

Hint medya kuruluşlarının hayvanat bahçesi yetkililerine dayandırdığına göre olay, salı günü Karmakar'ın su havuzunu temizlemek için kaplanın kafes alanına girmesiyle meydana geldi.

''BULUNDUĞUNDA YÜZÜNDEN KANLAR AKIYORDU''

Hint haber ajansı PTI'ın aktardığına göre hayvanat bahçesinin yöneticisi Raya Flago şunları söyledi: Olay, salı günü öğleden sonra saat 2.30 sularında meydana geldi. Hayvan bakıcılarımızdan biri beni olaya dair bilgilendirdi. Bir doktor ve diğer görevlilerle birlikte hayvanat bahçesine vardığımda Poulash Karmakar çoktan ölmüştü. Bulunduğunda yüzünden kanlar akıyordu.

Screenshot_3

İHMAL Mİ VAR?

Flago'ya göre, görevlinin çalıştığı alandan kafese açılan üç kapı açık bırakılmıştı. Bunun, trajik olayın görevlilerin ihmali sonucu yaşandığına işaret ettiğini söyledi.
Chippi adlı 8 yaşındaki dişi kaplan, 2013'ten beri hayvanat bahçesinde yaşıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aman Kerem duymasın! Sense8'in yıldızından Hande Erçel'in teklifine olumlu yanıt Aman Kerem duymasın! Sense8'in yıldızından Hande Erçel'in teklifine olumlu yanıt
Hızlı tren 1 dakika gecikti: Şirket özür dilediHızlı tren 1 dakika gecikti: Şirket özür diledi
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"
Anahtar Kelimeler:
Hindistan

En Çok Okunan Haberler

Emeklilik yaşı 8 yıl erkene alındı!

Emeklilik yaşı 8 yıl erkene alındı!

Ece Seçkin sütyensiz fotoğraflarıyla olay oldu

Ece Seçkin sütyensiz fotoğraflarıyla olay oldu

AK Parti Sözcüsü Çelik: Muhabir kılığındaki provokatöre gereği yapılıyor

AK Parti Sözcüsü Çelik: Muhabir kılığındaki provokatöre gereği yapılıyor

İletişim Başkanı Altun: Devletimizin ciddiyetine halel getirmeyi amaçlayan bedelini öder

İletişim Başkanı Altun: Devletimizin ciddiyetine halel getirmeyi amaçlayan bedelini öder

Çalıştığı firma naylon çıktı, emekliliği yandı

Çalıştığı firma naylon çıktı, emekliliği yandı

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Canlı bomba' krizi! Açığa alındılar

'Canlı bomba' krizi! Açığa alındılar

Ceuta kıyısında çekilen fotoğraf karesi dünyayı sarstı!

Ceuta kıyısında çekilen fotoğraf karesi dünyayı sarstı!

Bakan Soylu böyle duyurdu: Alarm halinde bekliyoruz

Bakan Soylu böyle duyurdu: Alarm halinde bekliyoruz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.