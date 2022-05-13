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Hindistan'da katliam gibi yangın: 27 kişi öldü!

13.05.2022 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Delhi kentinde bir binada yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 27 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan yangının büyüklüğü nedeniyle ölü sayısının artabileceği bildirildi. İşte katliam gibi yangının detayları...

Hindistan'da katliam gibi yangın: 27 kişi öldü!

Hindistan'ın Delhi kentinde bir binada çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Indianexpress'in haberine göre, kentin batısındaki Mundka metro istasyonu yakınındaki bir binada yangın çıktı.

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27 KİŞİ ÖLDÜ

Delhi Polisi, yangında en az 27 kişinin öldüğünü açıklarken 40 kişinin de yaralandığını bildirdi. Delhi İtfaiye Dairesi Şefi Atul Garg, binanın ilk ve ikinci katından 20 kişinin kurtarıldığını, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Garg, yanının büyüklüğü nedeniyle ölü sayısının artabileceğini ifade etti. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

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Hindistan'da yetersiz bakım ve yangına müdahale için uygun ekipmanın az olması zaman zaman insanların bu şekilde hayatını kaybetmesine yol açıyor.

Yeni Delhi'de 2019'da bir binada elektrik kontağı sonucu çıkan yangında 43 kişi ölmüştü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Hindistan
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