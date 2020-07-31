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Hindistan'da Müslüman gence, inek eti taşıdığı iddiasıyla linç girişimi

DÜNYA HABERLERİ  | 31.07.2020 22:52 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Gurgaon şehrinde aracında inek eti taşıdığı iddiasıyla linç girişimine uğrayan Müslüman genç, hastaneye kaldırıldı.

Hindistan'da Müslüman gence, inek eti taşıdığı iddiasıyla linç girişimi

NDTV kanalındaki habere göre, başkent Yeni Delhi'ye yakın olan Gurgaon'da Müslüman bir genç, aracında inek eti taşıdığı iddiasıyla bir grup tarafından durduruldu.

Önünü kesenlerce aracından indirilen Lokman ismindeki Müslüman genç, çevredekilerin saldırısına maruz kaldı.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde yüzü maskeli kişilerin Müslüman genci tekmelediği ve saldırganların bazılarında çekiç olduğu görüldü. Saldırıya uğrayan genç, hastaneye kaldırıldı.

POLİS EKİPLERİ SALDIRIYA GEÇ MÜDAHALE ETTİ İDDİASI

Olay yerine gelen polis ekiplerinin ise saldırıya müdahale etmek için "geç" davrandığı belirtildi.

Polis, sosyal medyadaki kayıtlara ve söz konusu görüntülerdeki "eylemsizliğine" dair bir açıklama yapmadı.

Öte yandan, sosyal medyada çok sayıda kişi, polise ve saldırganlara tepki gösterdi.

Müslümanlara yönelik nefret söylemlerinin son yıllarda arttığı Hindistan'da çok sayıda benzer olay yaşanıyor.

GEÇEN SENE MÜSLÜMAN GENÇ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Hindistan'da geçen sene haziranda Tabrez Ensari adındaki Müslüman gencin öldürülmesi, ülkede Müslümanlara yönelik şiddet tartışmalarını yeniden gündeme getirmişti.

Direğe bağlanarak 12 saat boyunca dövülen Ensari, olaydan 4 gün sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

HİNDİSTAN'DA SIĞIR ETİ KESİMİ BİRÇOK EYALETTE YASAK

Sığır eti kesiminin birçok eyalette yasak olduğu Hindistan'da, bu suçu işleyenlere aralarında para ve hapis cezasının da yer aldığı çeşitli yaptırımlar uygulanıyor.

Hinduizm'de inek kutsal kabul edildiğinden Hinduların büyük bölümü sığır kesmiyor ve etini yemiyor.

(AA)


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