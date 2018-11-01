Müslümanları öldüren 16 eski polise idam cezası

Başkent Yeni Delhi'de yüksek mahkeme, "Hashimpura Katliamı" olarak da bilinen Müslümanlarla Hindular arasında çıkan olaylarda 42 Müslüman'ın öldürülmesiyle ilgili davada, 16 eski polisi silahsız ve savunmasız insanları kasten öldürmek, adam kaçırmak, cinayet ve delilleri yok etmekten suçlu bularak idam cezasına çarptırdı.
Eski polislerin, 42 Müslüman erkeği ellerini bağlayarak kamyonlarla iki farklı alana taşıdığı ve vurarak öldürdüğü belirtildi. Cesetlerin daha sonra su kanallarına atıldığı ifade edildi.
Katliamla suçlanan polislerin sayısının aslında 19 olduğu ancak üçünün 31 yıllık dava sürecinde öldüğü kaydedildi.
Ülkenin kuzeyindeki Meerut kentindeki Hashimpura bölgesinde 2 Mayıs 1987'de Hindularla Müslümanlar arasında çıkan olaylarda 42 Müslüman, polis tarafından vurularak öldürülmüştü.
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