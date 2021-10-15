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Hindistan polisinden trafik krallarına Squid Game çözümü! Sosyal medyada viral oldu

15.10.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da son dönemin popüler dizisi Squid Game'den ilham alan Mumbai polisinin trafik kurallarına uyulması için sosyal medya hesabından paylaştığı gönderi kısa sürede 111 bin kez izlendi. Mumbai polisi, paylaşımı “Yolda kendi oyununuzun başrolü sizsiniz, kendinizi koruyarak elenmekten kurtulabilirsiniz. Kırmızı ışıkta durun” ifadeleri ile yayınladı.

Hindistan polisinden trafik krallarına Squid Game çözümü! Sosyal medyada viral oldu

Yayınlandığı 28 günde 111 milyon kez izlenerek büyük bir başarıya imza atan ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran Güney Kore yapımı Squid Game dizisi etkisini sürdürüyor.

Bir grup insanın hayatları pahasına oynadıkları çocuk oyunlarını konu alan dizi bu kez Hindistanlı polislere ilham oldu. Sosyal medya hesaplarından bir görüntü paylaşan Mumbai polis teşkilatı, dizide ilk oyun olan “kırmızı ışık, yeşil ışık” oyununu trafik kurallarına benzetti.

''KENDİNİZİ KORUYARAK ELENMEKTEN KURTULABİLİRSİNİZ''

Vatandaşlara kırmızı ışıkta durmaları, yeşil ışıkta ise geçmeleri gerektiği çağrısı yapan Mumbai polisi, paylaşımı “Yolda kendi oyununuzun başrolü sizsiniz, kendinizi koruyarak elenmekten kurtulabilirsiniz. Kırmızı ışıkta durun” ifadeleri ile yayınladı. Mumbai polisinin sosyal medya hesabında paylaştığı gönderi kısa süre içerisinde 111 bin kez izlenirken, gönderiye binlerce de yorum yapıldı.

Mumbai polisi, daha önce de vatandaşların trafik kurallarına ve koronavirüs tedbirlerine uyması için yaptığı paylaşımlarda Friends, Harry Potter ve birçok Hindistan yapımı film ve diziden örnekler almıştı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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