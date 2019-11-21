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Hindistan "ulusal vatandaş araştırması" yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 14:12 | Son Güncelleme

Hükümet, 1 milyar 340 milyon kişinin yaşadığı ülkede, Hindistan vatandaşı olduğunu kanıtlayan herkesin din ayrımı yapılmadan Ulusal Vatandaş Sicili'ne dahil edileceğini savundu

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan, ülkedeki düzensiz göçmenleri tespit edeceği gerekçesiyle "ulusal vatandaş araştırması" çalışması yapılacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Amit Şah, Hindistan vatandaşı olduğunu kanıtlayan herkesin din temelinde herhangi bir ayrımcılık yapılmadan Ulusal Vatandaş Sicili'ne (NRC) dahil edileceğini savundu.

Şah, 1 milyar 340 milyon kişinin yaşadığı ülkede yapılması planlanan çalışmanın tarihine ilişkin bilgi vermedi.

Hükümetin bu kararı, Assam’da yaşayan çoğunluğu Müslüman 1,9 milyon kişinin NRC dışında bırakılmasından sonra yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.

Hindistan'da sağcı siyasetçiler, Assam eyaletinde tartışmaya yol açan NRC gibi bir listenin ülke genelinde çıkarılması gerektiğini savunuyor.

- Assam'da yaşananlar

Ulusal Vatandaş Sicili (NRC) listesinde, Assam'da yaşayan 31,1 milyon kişi yer alırken, çoğu Müslüman 1,9 milyon kişi listeye dahil edilmemişti.

Federal hükümet ve eyalet yetkilileri, vatandaşlıktan çıkarılacak kişilerin "yabancı" ilan edilmeyeceğini belirtirken, Assam eyaleti İçişleri Bakanlığı, liste dışı kalanların 120 gün içinde Yabancılar Mahkemesine itiraz başvurusunda bulunabileceğini açıklamıştı.

Assam eyaletine özel listenin ilk hali 1951'de, o dönem Doğu Pakistan adıyla anılan Bangladeş'ten gelen göçmenleri belirlemek için yapılmıştı.

Son hazırlanan listede ise 1951 listesinde ismi bulunanlar ve onların soyundan gelenler ile Bangladeş'in bağımsızlığını ilan etmesinden hemen önce 24 Mart 1971'deki seçim listelerinde ve merkezi hükümete ait herhangi bir belgede adı bulunanlar yer alıyor.

İsimlerini vatandaşlık listesinde bulamayanlar "devletsiz" olarak tanınma endişesi taşıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, yetkililere "kimsenin devletsiz kalmayacağını garanti etme", bu riski azaltan adımlar atılması, tutuklama veya sınır dışı edilmelerden kaçınılması çağrısı yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Assam Azınlık Hindistan Müslüman vatandaşlık

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