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Hindistan'da Babri Camisi anlaşmazlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 15:38 | Son Güncelleme

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Müslümanlar ve Hindular arasında süren Babri Camisi arazisiyle ilgili davada duruşmaları tamamladı

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da Yüksek Mahkemede görülen, radikal Hinduların 1992'de yıktığı Babri Camisi'nin arsasına Hindu tapınağı inşa planları nedeniyle Müslümanlar ve Hindular arasında çıkan anlaşmazlıkla ilgili yıllardır süren davada duruşmalar tamamlandı.

NDTV'nin haberine göre, Hindistan Yüksek Mahkemesi Başyargıcı Ranjan Gogoi başkanlığındaki 5 kişilik mahkeme heyeti, dava duruşmalarını tamamladı.

Başyargıç Gogoi, avukatlardan biri savunma için daha fazla zaman talep edince, "Yeter artık!" diyerek, dava duruşmalarının yerel saatle 17.00 itibariyle biteceğini belirtti.

Mahkeme, taraflara, karara dair son taleplerini bildirmeleri için 3 gün süre tanıdı.

Kararın Başyargıç Gogoi'nin emekli olduğu 17 Kasım'a kadar açıklanacağı belirtiliyor.

Yüksek Mahkeme, ara buluculuk sürecinin bir çözümle sonuçlanmaması üzerine 6 Ağustos'tan itibaren duruşmalara başlamıştı.

- Cami arazisi, Hindular ve Müslümanlar arasında tartışma konusu

Tarihi Ayodhya şehrinde, geçmişte Babri Camisi'nin bulunduğu alan, uzun yıllardır Hindularla Müslümanlar arasında tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

Radikal Hindular, Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini öne sürüyor.

Aşırılıkçı Hindular, Aralık 1992'de Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'ni yıkmıştı.

Caminin yıkılması, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden olmuştu.

Hindistan'da Müslümanlar, söz konusu alana yeniden bir cami, Hindular ise tanrı kabul ettikleri Kral Rama'nın burada doğduğunu savunarak tapınak inşa edilmesini istiyor.

Mesele yargıya yansırken Hindistan Yüksek Mahkemesi, davayla ilgili duruşmayı Ocak 2019'da görme kararı almıştı.

Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Faizabad kentinin adının, kasımda "Ayodhya" olarak değiştirilmesine karar verilmişti. Ayodhya, Hindu geleneğinde Kral Rama'nın doğum yeri olarak bilindiği için Hindular tarafından kutsal şehir olarak kabul ediliyor.

Başbakan Narendra Modi, bu yılın başında, Babri Camisi arazisi anlaşmazlığı konusundaki herhangi bir kararın ancak yasal sürecin ardından değerlendirileceğini açıklamıştı.

Diğer yandan, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümeti, ocak sonunda, Faizabad şehri yakınında Ayodhya tarihi kentindeki Babri Camisi'ne ait fazla arazinin bir bölümünün, arazinin ilk sahibi olduğu iddia edilen "Ram Janmabhoomi Nyas" adlı Hindu vakfına verilmesi için Yüksek Mahkemeye başvuruda bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Babri Camii Hindistan

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