Hindistan'da Babri Camisi anlaşmazlığında ara buluculuk süreci

ÇANDİGARH (AA) - Hindistan'da Yüksek Mahkeme tarafından, Müslümanlar ve Hindular arasında onlarca yıldır süren Babri Camisi arazisiyle ilgili davada, taraflar arasında çözüm bulunmasına yönelik başlatılan ara buluculuk sürecinin 31 Temmuz'a kadar süreceği açıklandı.

NDTV kanalının haberine göre, Yüksek Mahkemeden yapılan açıklamada, Babri Camisi arazisiyle ilgili ara buluculuk sürecinin 31 Temmuz'a kadar devam edeceği ve heyete, taraflarla yapılan görüşmelere ilişkin raporunu sunması için 1 Ağustos'a kadar zaman verildiği bildirildi.

Haberde, Yüksek Mahkemenin, 11 Temmuz'da ara bulucu heyetten sürecin gidişatıyla ilgili bir rapor sunmasını istediği, ilerleme kaydedilmediğinin düşünülmesi halinde de 25 Temmuz'da günlük duruşmalara başlanabileceğini kaydettiği hatırlatıldı.

- Ara buluculuk süreci

Yüksek Mahkeme, 8 Mart'ta, Babri Camisi arazisine tapınak inşa edilip edilmeyeceğine yönelik davada, taraflar arasındaki ihtilafa ara buluculuk yoluyla çözüm üretilmesi yönünde karar vermişti.

Emekli bir Yüksek Mahkeme yargıcının başkanlık ettiği 3 üyeli heyetin, taraflar arasında ara buluculuk yapacağı ve mahkemenin, heyete konuya ilişkin raporunu sunması için 4 hafta süre verdiği bildirilmişti.