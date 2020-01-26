Hindistan'da Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da 1950 tarihli demokratik anayasanın kabulünün yıl dönümü olan Cumhuriyet Bayramı başkent Yeni Delhi'de sıkı güvenlik önlemleri altında kutlandı.

Binlerce kişinin izlediği tören sırasında öğrencilerle halk dansçıları gösteriler yaptı, polis ve askerler resmi geçit düzenledi ve ordunun tank, roketatar, nükleer başlık taşıyabilen yerli füze sistemleri gibi silahları görücüye çıkarıldı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun onur konuğu olarak davet edildiği 90 dakikalık tören, televizyonlarda da canlı yayımlandı.

Devlet Başkanlığı Sarayı yakınındaki bulvarda düzenlenen resmi geçit töreni, Devlet Başkanı Ram Nath Kovind ve Başbakan Narendra Modi tarafından izlendi.

Hindistan'ın eyalet başkentlerinde de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla benzer törenler yapıldı.

