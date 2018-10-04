Hindistan'da domuz gribi vakaları artıyor

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde, eylül ayında 69 kişinin domuz gribi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Hindistan basınında yer alan haberlerde, Maharaştra eyaletinde geçen ay domuz gribi nedeniyle ölen 69 kişiyle, son 9 aydır hastalık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 101'e yükseldiği kaydedildi.
Domuz gribi nedeniyle en fazla ölümün, 29 kişinin hayatını kaybettiği Nashik şehrinde görüldüğü belirtildi.
Eyalette domuz gribi görülen 55 kişinin, hastanelerde solunum cihazına bağlı olduğu bilgisi paylaşıldı.
Öte yandan Gucerat eyaletine bağlı Surat şehrinde 6 yeni domuz gribi vakası tespit edildi.
Sağlık yetkilisi Dr. Ashish Mehta, şehirde domuz gribi görülen 53 kişiden 28'inin hastanelerde tedavi altına alındığını, bunlardan 4'ünün de solunum cihazına bağlı olduğunu belirtti.
Domuz gribi vakalarında eylül ayı başından bu yana artış görülen Gucerat eyaleti genelinde, 787 domuz gribi vakası ve gribe bağlı 21 ölüm kaydedildiği açıklanmıştı.
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