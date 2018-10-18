Hindistan'da domuz gribinden 20 kişi öldü

Hindistan'ın Racastan eyaletinde 10 günde 20 kişinin domuz gribi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
"Times of India" internet sitesinin haberine göre, Racastan eyaletinde 3-13 Ekim tarihlerinde domuz gribinden 20 kişinin öldüğü, 180 kişiye de domuz gribi teşhisi konulduğu belirtildi.
Ulusal Hastalık Kontrol Merkezinin son raporunda, eyalette yıl başından 3 Ekim'e kadar bin 732 olan domuz gribi teşhisi konulan kişi sayısının 13 Ekim itibarıyla bin 912'ye yükseldiği kaydedildi.
Raporda, eyalette yıl başından 3 Ekim'e kadar 171, 13 Ekim'e kadar da 191 kişinin domuz gribi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
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