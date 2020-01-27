Hindistan'da eski ordu mensubu, leopar saldırısında hayatını kaybetti

Hindistan'ın Uttarakand eyaletinde eski ordu mensubu Pravin Sing, leopar saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.
Hint basınındaki haberlere göre, eyaletin Pauri bölgesinde katıldığı düğünden köyüne dönen 55 yaşındaki Sing, vahşi hayvanın saldırısına uğradı.
Leoparın saldırısında hayatını kaybeden eski ordu mensubu Sing'in cansız bedeni köylüler tarafından bulundu.
Vahşi hayvanın yakalanması için bölgeye orman korucuları sevk edildi ve kafes yerleştirildi.
Yetkililer, köylülere, hava karardıktan sonra dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.
Singh'in ailesine, acil yardım olarak 420 dolar verildi.
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