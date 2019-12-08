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Hindistan'daki yangında bilanço ağırlaşıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.12.2019 09:55 | Son Güncelleme

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir fabrikada çıkan yangında 43 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'daki yangında bilanço ağırlaşıyor!

Yerel basındaki haberlere göre, başkentin işlek caddelerinden Rani Jhansi Yolu'nda bulunan 5 katlı bir karton fabrikasında saat 05.30 civarında yangın çıktı.

Yolun çok dar olması nedeniyle itfaiyecilerin müdahalede zorlandıkları yangında, 43 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

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Delhi İtfaiye Hizmetleri Direktörü Atul Gard, 50'den fazla itfaiyecinin müdahale ettiği yangında saat 09.30 itibarıyla çoğu dumandan zehirlenerek bilincini kaybetmiş 56 kişiyi hastaneye kaldırdıklarını aktardı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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Hindistan yangın

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