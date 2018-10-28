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Hindistan'da kök hücre nakli olmak için yardım bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 13:58 | Son Güncelleme

Yakalandığı kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 14 yaşındaki Mehmet Efe Duman, Hindistan'da yapılabilen kök hücre nakli için yardımseverlerin desteğini bekliyor - Valilik izniyle yardım kampanyası başlatılan Duman: "Hayalim bilgisayar mühendisi ya da futbolcu olmak. Bunun için yürümek istiyorum. İnşallah Hindistan'daki tedavi işe yarar, herkesin yardımlarını bekliyorum"

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yakalandığı kas hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye adeta mahkum olan Mehmet Efe Duman, Hindistan'da yapılabilen kök hücre nakli için yardımseverlerden destek istiyor.

Beyşehir'e bağlı Doğanbey Mahallesi'nde yaşayan Ahmet ve Ayşe Duman çiftinin 3 çocuğundan birisi olan 14 yaşındaki Duman, 4 yıldır kas hastalığı olan Duchenne Müsküler Distrofi (DMD) ile mücadele ediyor.

Hastalığı her geçen gün ilerleyen çocuk 10 yaşına kadar yürüyerek okula gidebilirken, artık adeta tekerlekli sandalyeye mahkum yaşıyor.

Oğullarının hastalığını öğrendikten sonra tedavisi için mücadele etmeye başlayan Duman ailesi ise Mehmet Efe'yi iyileştirecek ilacın ABD'de olduğu bilgisine ulaştı. Ancak henüz deneme aşamasında olduğu için ilacın kullanımına izin verilemediğini öğrenen aile, farklı tedavi arayışları içerisine girdi.

Mehmet Efe'nin yaşam süresinin Hindistan'da yapılabilen kök hücre nakli ile uzayabileceğini öğrenen aile, 160 bin lira tutarındaki tedavi masrafları için valilik izniyle yardım kampanyası başlattı.

Baba Ahmet Duman, oğlunun 10 yaşına kadar yürüyebildiğini, daha sonra hastalığının hızla ilerlediğini anlattı.

- "Tedavi için yol ve hastane masrafları olarak toplam 160 bin lira gerekiyor"

Oğlunun hastalığının parmak uçlarına kadar nüksetmesi nedeniyle artık yürüyemediğini ifade eden Duman, şunları kaydetti:

"Son bir yıldır kollarındaki hareketlilik de yavaşladı. Daha önce kendi kendine yiyip içebiliyordu ama şu anda su bardağını bile destek almayınca kaldıramıyor. Oğlumuz gözlerimizin önünde eriyip gidiyor. Kas hastalığına çare amacıyla Amerika'da bir ilaç bulunduğunu söylediler. Test aşamasında olduğunu, kullanılabilmesinin 3-5 yıl zaman alacağını öğrendik. Hastalığı yavaşlatması için Hindistan'daki kök hücre nakli tedavisi olduğunu öğrendik. Ancak asgari ücretle bir fabrikada işçi olarak çalıştığımdan dolayı maddi imkanlarım buna elvermiyor. Hindistan'da 3 seansta gerçekleşecek tedavi için yol ve hastane masrafları olarak toplam 160 bin lira gerekiyor. Bundan dolayı kaymakamlığımıza başvurarak yardım kampanyası için talepte bulunduk. Bizi valiliğe yönlendirdiler. Kaymakamlığımız sağ olsun öncü oldu, yardım kampanyası için izin belgemizi aldık. Kampanyayı sosyal medya aracılığıyla da duyurmaya başladık. İlgili banka hesabında yardımseverlerin bağışlarıyla bir miktar yardım toplandı ancak Hindistan'a gidebilmek için henüz yeterli parayı toplayamadık."

Oğlu için gözyaşı döken anne Ayşe Duman da Hindistan'daki tedaviyi artık bir umut olarak görmeye başladıklarını söyledi.

Hastalığın ilerleyişi dursa dahi çok sevineceğini dile getiren Duman, "Ellerinin hareket etmesi bile bizim için bir umut. Sürekli her şeyinde yanındayım. Başlatılan yardım kampanyasına da yardım edenlerden Allah razı olsun. Ne olur bizleri bu yardım konusunda yalnız bırakmasınlar." diye konuştu.

- "Artık elim de zor kalkıyor, kalemi alırken zorlanıyorum"

Hastalığına rağmen derslerini ihmal etmeyen Mehmet Efe Duman ise en çok sevdiği derslerin inkılap tarihi, beden eğitimi ve müzik olduğunu anlattı.

Hastalığı nedeniyle artık okula gidip gelmekte oldukça zorlandığını aktaran Mehmet Efe, şunları söyledi:

"Hayalim bilgisayar mühendisi ya da futbolcu olmak. Bunun için yürümek istiyorum. İnşallah Hindistan'daki tedavi işe yarar, herkesin yardımlarını bekliyorum. Arkadaşlarımın yanında böyle yürüyemez olunca çok üzülüyorum. Artık elim de zor kalkıyor, kalemi alırken zorlanıyorum. Silgiyle bastırıp silemiyorum. Çantamı, arkamı dönüp kalemlerimi alamıyorum. Arkadaşlarım yardım ediyor. İnşallah bu Hindistan'daki tedavi işe yarar, herkesin yardımlarını bekliyorum. Taraftarı olduğum Konyaspor'dan da forma gönderdiler, çok sevindim. Maçlarına gitmedim ama gitmek istiyorum. Konyaspor'a benim gibi gönül verenlerden de bağış bekliyorum. Kim bu konuda yardımcı olursa Allah razı olsun derim."

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Anahtar Kelimeler:
Beyşehir Konya Mehmet Efe Duman

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