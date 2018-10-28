Hindistan'da kök hücre nakli olmak için yardım bekliyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yakalandığı kas hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye adeta mahkum olan Mehmet Efe Duman, Hindistan'da yapılabilen kök hücre nakli için yardımseverlerden destek istiyor. Beyşehir'e bağlı Doğanbey Mahallesi'nde yaşayan Ahmet ve Ayşe Duman çiftinin 3 çocuğundan birisi olan 14 yaşındaki Duman, 4 yıldır kas hastalığı olan Duchenne Müsküler Distrofi (DMD) ile mücadele ediyor. Hastalığı her geçen gün ilerleyen çocuk 10 yaşına kadar yürüyerek okula gidebilirken, artık adeta tekerlekli sandalyeye mahkum yaşıyor. Oğullarının hastalığını öğrendikten sonra tedavisi için mücadele etmeye başlayan Duman ailesi ise Mehmet Efe'yi iyileştirecek ilacın ABD'de olduğu bilgisine ulaştı. Ancak henüz deneme aşamasında olduğu için ilacın kullanımına izin verilemediğini öğrenen aile, farklı tedavi arayışları içerisine girdi. Mehmet Efe'nin yaşam süresinin Hindistan'da yapılabilen kök hücre nakli ile uzayabileceğini öğrenen aile, 160 bin lira tutarındaki tedavi masrafları için valilik izniyle yardım kampanyası başlattı.

Baba Ahmet Duman, oğlunun 10 yaşına kadar yürüyebildiğini, daha sonra hastalığının hızla ilerlediğini anlattı. - "Tedavi için yol ve hastane masrafları olarak toplam 160 bin lira gerekiyor" Oğlunun hastalığının parmak uçlarına kadar nüksetmesi nedeniyle artık yürüyemediğini ifade eden Duman, şunları kaydetti: "Son bir yıldır kollarındaki hareketlilik de yavaşladı. Daha önce kendi kendine yiyip içebiliyordu ama şu anda su bardağını bile destek almayınca kaldıramıyor. Oğlumuz gözlerimizin önünde eriyip gidiyor. Kas hastalığına çare amacıyla Amerika'da bir ilaç bulunduğunu söylediler. Test aşamasında olduğunu, kullanılabilmesinin 3-5 yıl zaman alacağını öğrendik. Hastalığı yavaşlatması için Hindistan'daki kök hücre nakli tedavisi olduğunu öğrendik. Ancak asgari ücretle bir fabrikada işçi olarak çalıştığımdan dolayı maddi imkanlarım buna elvermiyor. Hindistan'da 3 seansta gerçekleşecek tedavi için yol ve hastane masrafları olarak toplam 160 bin lira gerekiyor. Bundan dolayı kaymakamlığımıza başvurarak yardım kampanyası için talepte bulunduk. Bizi valiliğe yönlendirdiler. Kaymakamlığımız sağ olsun öncü oldu, yardım kampanyası için izin belgemizi aldık. Kampanyayı sosyal medya aracılığıyla da duyurmaya başladık. İlgili banka hesabında yardımseverlerin bağışlarıyla bir miktar yardım toplandı ancak Hindistan'a gidebilmek için henüz yeterli parayı toplayamadık."