Hindistan’da korona kurbanları dozerlerle taşınıyor

Sağlık sisteminin çöktüğü ülkede, birçok hastanede oksijen tanklarının tükendi.

DOZERLERLE TAŞINIYOR

Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenler, yakınları tarafından 2 bin 500 rupiye (281 TL) kiralanan dozerlerle mezarlıklara taşınıyor.

Kovid-19'dan hayatını kaybeden kişilere ait cesetlerin taşınma anları ise, amatör kameralara yansıdı.

HİNDİSTAN’DA SON DURUM

Hindistan’da son açıklanan verilere göre 20 milyon 282 bin 833 kişide koronavirüs tespit edildi. Ülkede toplam can kaybı 222 bin 408 olarak açıklanırken; iyileşenlerin sayısı ise 16 milyon 613 bin 292’ye ulaştı. Ülkede 3 milyon 447 bin 133 aktif vaka bulunuyor.



