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Hindistan'da muhalefet partilerinden "Keşmir" protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 21:54 | Son Güncelleme

Başkent Yeni Delhi'de düzenlenen gösteride, Cammu Keşmir'de aralarında eyaletin eski başbakanlarının da bulunduğu 400'ün üzerinde tutuklu politikacının serbest bırakılması talep edildi

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gösteri düzenleyen muhalefet partileri, Cammu Keşmir'de tutuklu bulunan 400'ün üzerinde siyasetçinin serbest bırakılmasını istedi.

Gösteriye muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi (INC), Tamil Nadu eyaletinin Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) partisi, Trinamool Kongresi ve sol partiler katıldı.

DMK'nin girişimiyle düzenlenen gösteride, Cammu Keşmir halkıyla dayanışma içinde olunduğu vurgulanarak, aralarında eski başbakanlardan Ömer Abdullah, Mehbuba Mufti ve ev hapsindeki Faruk Abdullah'ın da bulunduğu 400'ün üzerindeki politikacının serbest bırakılması talep edildi.

Gösteride ayrıca gözaltında tutulan masum sivillerin de salıverilmesi çağrısı yapıldı.

- "Cammu Keşmirliyim ancak oraya gitmeme izin verilmedi"

Gösteriye katılan INC'nin önde gelen isimlerinden ve Cammu Keşmir'in eski başbakanlarından Ghulam Nabi Azad, "Ben Cammu Keşmirliyim ancak oraya gitmeme izin verilmedi. Eyaleti iki defa ziyaret etmeye çalıştım ancak geri gönderildim." ifadesini kullandı.

Hindistan Komünist Partisi (CPI) Genel Sekreteri Doraisamy Raja, Cammu Keşmir için de demokratik uygulamaların takip edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Neden siyasi liderler tutuklandı? Demokrasi nerede? Normallik nerede?" diye konuştu.

Bölgedeki iletişim kısıtlamalarının derhal kaldırılmasının da talep edildiği gösteride, eyalette serbest konuşma ve toplanma hakkının engellendiği hatırlatıldı.

- Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Hindistan'ın 1947'de İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı günden bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı bir konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı, verdiği kararla ortadan kaldırarak, Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı konumuna son vermişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarda Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halk oyuyla belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan protesto Yeni Delhi

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