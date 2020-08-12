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Hindistan'da Muhammed Peygamber paylaşımı nedeniyle sokağa çıkan Müslümanlara polis ateş açtı: 3 ölü

12.08.2020 11:17 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Bangalor kentinde Muhammed Peygamber hakkındaki bir Facebook paylaşımı nedeniyle başlayan protestolarda polis kalabalığa ateş açtı, üç kişi öldü.

Hindistan'da Muhammed Peygamber paylaşımı nedeniyle sokağa çıkan Müslümanlara polis ateş açtı: 3 ölü

Hindistan'ın Bangalor kentinde Muhammed Peygamber hakkındaki bir Facebook paylaşımı nedeniyle başlayan protestolarda polis kalabalığa ateş açtı, üç kişi öldü.

Protestocular Salı gecesi, bir akrabası Muhammed'e hakaret eden bir paylaşımda bulunduğu öne sürülen bir siyasetçinin evinin önünde toplanmaya başladı.

BBC Hintçe'ye bilgi veren polis kaynakları, öfkeli kalabalığın araçları ateşe verdiğini ve olay yerine giden polislere taş attığını aktardı.

Polis, paylaşımı yapan kişinin yanı sıra 110 protestocuyu da gözaltına aldı.

Aralarında bazı üst düzey polislerin de bulunduğu 60 polisin yaralandığı olaylar nedeniyle kentin bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Polis yetkilileri cop ve biber gazının kitle kontrolünde yetersiz kalması üzerine gerçek mermi kullanmak zorunda kaldıklarını açıkladı.

Protestocuların evinin etrafında toplandığı siyasetçi Akhanda Srinivas Murthy ise paylaştığı video mesajında, olayların yatışması gerektiğini söyledi.

"Müslüman kardeşlerime, hukuku çiğneyen biri nedeniyle kavga etmemelerini söylüyorum. Sorun ne olursa olsun hepimiz kardeşiz. Bunun sorumlusu kimse ceza alacaktır."

10 milyonun üzerinde nüfusu olan Bangalor'un yaklaşık yüzde 15'i Müslüman.

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